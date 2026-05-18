La Sinfónica de Rosario da un concierto gratuito con música de Weber, Wagner y Schumann

En el marco del bicentenario del fallecimiento de Carl Maria von Weber, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario presentará un concierto gratuito este jueves 21 de mayo a las 20, en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza) . La propuesta invita al público a disfrutar de un programa especial en el que la obra de Weber se combina con la del compositor Richard Wagner y Robert Schumann

Bajo la dirección de Javier Más, la orquesta, dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe, interpretará el "Concierto en La menor para violonchelo" de Robert Schumann, con la participación del destacado violonchelista argentino Esdras Campos. Además, se ejecutará una selección de números de la ópera "El cazador furtivo" de Carl M. von Weber, con la participación de Andrés Novero (tenor), Josefina Salarano (soprano) y Nicolás Terzaghi (actor). Completan el programa los preludios al primer y tercer acto de "Lohengrin", de Richard Wagner.

Las entradas se podrán adquirir a partir del martes 19 de mayo, de manera gratuita , de 10 a 12.30 y de 16 a 20, en la boletería del teatro.

El concierto de la Sinfónica Provincial de Rosario

Al referirse al programa, Javier Mas destacó que el concierto tendrá un fuerte valor artístico e histórico, ya que reunirá obras de Richard Wagner, Robert Schumann y Carl Maria von Weber, tres compositores fundamentales del romanticismo alemán. Además, subrayó que la presentación tendrá un carácter conmemorativo especial por los 200 años del fallecimiento de von Weber, figura que consideró clave para el desarrollo de la ópera alemana y una gran influencia para las generaciones posteriores.

Sobre las obras puntualizó: "Con ‘Lohengrin’ (1850), Wagner alcanza uno de los picos más luminosos de su primera madurez. El preludio al primer acto es una de las páginas orquestales más extraordinarias del repertorio: construido sobre un único acorde de La Mayor que surge del silencio y regresa a él, evoca la aparición del Santo Grial en un arco sonoro de singular belleza etérea. El preludio al tercer acto, en marcado contraste, desborda energía festiva y marcial, preparando el clímax dramático de la obra". En relación al Concierto para violonchelo, Javier Mas destacó que, si bien la obra tardó años en ser reconocida por el público, hoy es considerada una de las cumbres del género por su carácter íntimo, poético y melancólico. Además, señaló: " Propone una conversación de igual a igual entre el solista y la orquesta, sin los efectismos virtuosísticos de la época" y detalló, "Esdras Campos asumirá la parte solista en una obra que exige tanto hondura expresiva como dominio técnico absoluto".

Por otra parte, al referirse a Der Freischütz, conocida como “El cazador furtivo”, Mas explicó que se trata de una obra fundamental para comprender el nacimiento del romanticismo musical alemán. Según detalló, von Weber construyó un universo sonoro innovador, atravesado por climas oscuros, elementos sobrenaturales y una fuerte identidad popular germánica. "La ópera fue un acontecimiento histórico y marcó a fuego a toda la generación siguiente, incluyendo al propio Wagner. La selección reunirá sus momentos más célebres, con la participación del tenor Andrés Novero, la soprano Josefina Salarano y el actor Nicolás Tezraghi", explicó.

A modo de cierre, Javier Mas agregó: "Los tres compositores del programa no son figuras aisladas sino eslabones de una misma cadena generacional. Weber abre el camino del romanticismo alemán; Schumann lleva ese impulso al terreno más íntimo del piano y la canción antes de volcar su mirada hacia la orquesta; Wagner, que lloró ante el féretro de Weber en Londres y repatrió sus restos a Dresde, retoma esa antorcha y la lleva a su máxima expresión. Escucharlos juntos en una misma noche es asistir a un diálogo a través del tiempo, a la cristalización de un ideal estético que transformó la historia de la música occidental".