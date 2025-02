Polémica en "Gran Hermano": murió la abuela de una participante y no se lo cuentan

La noticia sorprendió a los seguidores del periodista en Instagram y a los fanáticos del programa. La participante está aislada desde el pasado 2 de diciembre y, según trascendió, su familia optó por no contarle la triste pérdida debido a que la joven no está pasando un buen momento dentro de la casa.

El propio de Brito desarrolló el mecanismo que lleva adelante la producción y detalló: “Era una abuela que participaba del programa, porque iba a la tribuna, estaba presente y a la participante no le avisaron. Hasta donde yo había hablado con la producción, por otros episodios anteriores, antes de entrar a la casa, a los chicos se les pregunta: ‘Si pasa algo con algún familiar, algún tema de salud, ¿querés saber o no querés saber?’. Y los chicos responden por sí o por no”.

“Después, más allá de los chicos, hay una decisión de la familia de decir: ‘Che, yo quiero que le digan porque esto no estaba previsto, no estaba en los planes’. Hay imponderables que tienen que ver con la salud o con un accidente, son cosas que no se pueden prever”, agregó el conductor y aclaró que “decide el que está afuera, no el que está adentro”.

Martina GH.jpg Martina Pereyra ingresó a la casa el 2 de diciembre y continúa aislada.

Un debate con polémica

Al respecto, el panelista Fefe Bongiorno añadió: “Yo hablé con Delfina, su hermana, durante el fin de semana, quien me confirmó la noticia. Hablamos de esta decisión que habían tomado ellos de no contárselo a Martina. Y fue motivada más que nada porque ella no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas. Y sentían que darle esta información, que es imposible de revertir porque no hay nada que hacer, sino que además le podría traer un estrés adicional por algo que no se puede resolver. Es una decisión de la familia”.

“La familia siempre decide. Para mí tiene sentido la decisión”, justificó el panelista, aunque recibió rápidamente la respuesta contundente del conductor: “Están todos locos, familia, Gran Hermano, menos la chica que está dentro. ¿Cómo va a tener sentido la decisión? Se muere un familiar tuyo y solo vos sabés qué te puede pasar con esa información”.

Posibles conflictos por el afuera

Mientras continuaba el debate, Bongiorno defendió la postura de los parientes de Martina, hasta que manifestaron la posibilidad de que la joven participante reciba gritos del afuera, por lo que consideró que no fue la mejor decisión de todas.

Algunas panelistas apuntaron contra una “búsqueda de fama” de parte de la familia, a lo que el influencer replicó: “No sé si hubo una charla previa con la jugadora para ver estos casos. Yo creo que la familia realmente tiene la intención de cuidarla”.