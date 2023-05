Polémica en "Argenzuela": Pablo Kablan dejó el estudio tras discutir con Diego Brancatelli El columnista de policiales se cruzó con el conductor interino del programa de C5N por el caso del policía que mató a un ladrón que intentó robarle la moto en Moreno. 24 de mayo 2023 · 08:55hs

Paulo Kablan se cruzó en el aire con Diego Brancatelli en "Argenzuela", el programa de Jorge Rial, ausente por enfermedad, en C5N.

Jorge Rial tuvo que dejar la conducción de “Argenzuela” por su enfermedad y estalló el escándalo. Este martes, en el marco del debate que propuso Diego Brancatelli, conductor interino del envío de C5N, por el caso del policía que mató a un ladrón que intentó robarle la moto en Moreno, hubo un fuerte cruce y Paulo Kablan, especialista en policiales y judiciales, decidió abandonar el estudio y apareció en el último bloque del programa.

Brancatelli y Kablan expusieron en el aire puntos de vista distintos sobre lo que sucedió y quedó registrado por una cámara de videovigilancia y resultaron ser tan divergentes que las asperezas que se pusieron en evidencia no pasaron inadvertidas por los espectadores, a los que le llamó la atención que el panelista no apareciera en el tramo final del show de noticias y lo preguntaron insistentemente en Twitter.

El Museo del Rock Santafesino se despide de Rosario Tomás Lipán celebra el cancionero folclórico en el Galpón 11

En la misma red social, Kablan explicó qué le pasó. "¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación", posteó sin ocultar su fastidio el periodista, y después en declaraciones al portal de Laura Ubfal explicó: "Me cansó, te discute la información, es buen pibe, pero no quise seguírsela”.

Embed "Le tengo un aprecio personal, pero empezó con nosotros y discute el policial...Podés opinar, pero no cuestionar la información, y fue en el último bloque que le dije: ‘Mirá ,vos no podés estar discutiendo la información’, y me fui”, añadió Kablan, quien cuenta con una larga trayectoria en la cobertura de temas policiales y judiciales.

>> Leer más: Video: un policía mató a tiros a un asaltante que intentó robarle la moto "No fue nada, no voy a hacer una historia de una boludez", fue el descargo que hizo Brancatelli sobre el incidente que se suscitó en “Argenzuela”. Consultado por Clarín, Kablan le bajó los decibeles al debate. "No quiero hacer declaraciones. Es eso, una discusión, una pavada nomás, no pasó nada", respondió y no fue más allá." Por qué discurrieron Kablan y Brancatelli Al abordar el caso del policía que disparó y mató a un ladrón que quiso robarle la moto Kablan dijo que el accionar del uniformado se encuadra en el concepto de legítima defensa. Brancatelli no estuvo de acuerdo. "Hay gente que está a favor de que la policía actué así, y otros que creemos hay una Constitución, división de poderes y una Justicia, que es la que tiene que decidir el futuro de la gente", opinó. "Estás haciendo una interpretación antojadiza", le replicó Kablan y explicó: "Estamos hablando de si es o no es delito. No es una religión esto. ¡Es la ley!". Frente a lo que Brancatelli insistió: "Dejame debatir si opinamos distinto". La respuesta fue irónica y contundente: "Inventate un país", y estuvo en el último bloque del programa. Policia Moreno.mp4