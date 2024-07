Pintura rosa por todos lados: qué pasó con el nuevo diseño del Macro

El Macro comenzó este domingo su renovación. Casi un año después del anuncio del proyecto ganador del nuevo diseño, creado por los arquitectos Florencia Meucci y Manuel Cucurell y titulado "Paint is not dead" ("La pintura no está muerta"), los Silos Davis comenzaron a teñirse lentamente de rosa. La ejecución de la fachada fue una parte clave de la propuesta, que tal como su nombre lo indica, se pensaba como un hecho performático más allá de una "forma final".



A lo largo de la primera jornada de pintura, cientos de rosarinos acompañaron el proceso mientras paseaban por la calle recreativa o descansaban en el parque. Sin embargo, la continuidad de la obra se vio afectada por las condiciones climáticas de los días posteriores. La presencia de vientos hizo que la caída del rosa, a través de un dispositivo diseñado especialmente para la performance, excediera la superficie del edificio y cayera sobre la vereda y los árboles contiguos. Incluso algunos transeuntes se llevaron algunas gotas de color provenientes de las alturas.