"Brote", de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro

La Comisión de Cultura, Recreación y Eventos sociales del Colegio de Abogados de Rosario anunció la presentación de una obra de textos en prosa y poesía, de autoría del doctor Mario D. Holand.
El autor, quien fuera presidente de la entidad forense, viene desarrollando su actividad como abogado y docente universitario con dedicación a temas del Derecho Concursal, especialidad incluso que lo ha tenido frecuentemente como escritor de diversas producciones de contenido jurídico. Pero en esta oportunidad sorprende con un un libro con material literario llamado "Brote", publicado por la editorial Ciudad Gótica, de Rosario, siendo presentado por el doctor Sergio Fuster.
El evento tendrá lugar el próximo viernes 5 de septiembre, a las 18, en el auditorio central de la Casa del Foro, en bulevar Oroño 1542, con entrada libre y gratuita.