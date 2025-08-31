En un escrutinio muy lento, el oficialismo celebraba la victoria en Corrientes El radical Juan Pablo Valdés habría logrado un triunfo aplastante que le permitiría evitar un balotaje. La Libertad Avanza quedó lejos, en el cuarto lugar 31 de agosto 2025 · 22:58hs

El candidato a gobernador de Vamos Corrientes, el radical Juan Pablo Valdés, se adjudicó la victoria en la noche de este domingo en la provincia de Corrientes, mientras los números del escrutinio provisorio llegaban a cuentagotas pero daban cuenta de un aplastante triunfo del oficialismo.

Si bien la Junta Electoral provincial había anunciado que el escrutinio provisorio iba a estar disponible en su sitio web oficial a partir de las 21, los primeros resultados llegaron recién pasadas las 22. Con poco más del 18 % de las mesas escrutadas, Valdés (hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés), obtenía el 52,2 % de los sufragios, lo que le permitiría evitar una segunda vuelta electoral.

En el primer test electoral luego de que estallara el escándalo de las coimas en el área nacional de Discapacidad, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), el diputado nacional Lisandro Almirón, quedó relegado a un lejano cuarto lugar (no llegaba a un diez por ciento de los votos), con la segunda colocación en disputa entre el peronista Martín Ascúa y el exgobernador Ricardo Colombi.

El propio Colombi reconoció la derrota. “El ciudadano decidió, hay que respetar esa decisión, somos demócratas", indicó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, felicitó a Valdés a través de redes sociales. "Desde la provincia Invencible de Santa Fe celebro el gran triunfo de Valdés y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador, Gustavo Valdés", publicó en X (ex-Twitter), y añadió: "Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y con progreso para todos". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1962329850854932591&partner=&hide_thread=false Desde la Provincia Invencible de Santa Fe celebro el gran triunfo de @JPValdesok y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador @gustavovaldesok.



