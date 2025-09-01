Charly García y Sting hicieron un anuncio compartido: qué lanzarán juntos

Los dos emblemáticos músicos compartieron en redes una publicación que apunta al próximo mes de octubre

Las leyendas sean reunidas: Charly García y Sting lanzarán música juntos después de encontrarse en Buenos Aires en febrero

Charly García y Sting sorprendieron al mundo de la música con un anuncio compartido. En sus redes sociales, hicieron una publicación donde se ve un rincón de una habitación en penumbras y aparece un mensaje breve: “octubre 2025”. En el pie de la imagen, el argentino escribió en inglés “lo estoy haciendo a mi manera”. El británico, por su parte, comentó en español: "hermano".

Los dos emblemáticos músicos se reunieron en Buenos Aires el pasado mes de febrero, cuando Sting estuvo de visita en el país para dar dos shows en el Movistar Arena. La imagen de ese encuentro recorrió el mundo, pero nadie imaginó que podría iniciar una colaboración musical entre ambos.

Según trascendió, se trata de una canción que hicieron juntos y que verá la luz el próximo 25 de octubre.

La historia de un encuentro

El primer cruce entre ambos comenzó hace casi cuatro décadas, cuando compartieron escenario en el histórico concierto que organizó Amnistía Internacional en el estadio de River en 1988. De ese evento también participaron Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y León Gieco.

Sin embargo, el vínculo real entre los dos músicos se dio a través del guitarrista argentino Dominic Miller, que acompaña al ex The Police desde los comienzos de su carrera solista.

De hecho, en aquella noche de febrero, además de los dos músicos protagonistas que hoy volvieron a ser noticia, participaban de la cena el propio Miller, el baterista Chris Maas (que completa el trío con el que se presenta el británico), Alejandro Lerner (amigo de Miller), y Diego Finkelstein, productor de los conciertos de Sting en el Movistar Arena.