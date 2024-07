Pedro Rosemblat y Ofelia Fernandez presentarán su show político en el teatro La Comedia

"Un nuevo show político, pero, al parecer, en el peor escenario posible: la Argentina libertaria de Javier Milei. Bienvenidos al Sector Privado, donde todo vale. En un país donde la realidad parece ficción, no queda otra que hacer ficción de la realidad " reza la presentación de la obra que se realizará en el teatro rosarino.

No obstante, muchos desconocían la figura del humorista y analista político, a pesar de que participa en medios hace varios años, y de que protagonizó varios clips que se volvieron virales durante la campaña previa a las elecciones presidenciales del año pasado

Pedro Rosemblat es un streamer y humorista de 34 años que comenzó a hacerse conocido en redes sociales hace más de una década. Hoy en día encabeza el canal de streaming Gelatina, en el que aumentó su fama en el último año.

En 2012, comenzó a moverse a través de una cuenta en la red social X -cuando se llamaba Twitter- y en Facebook, donde desarrollaba un personaje humorístico conocido como el “Pibe Trosko”, un estereotipo de militante de izquierda. Por esos tiempos, Pepe estudiaba Derecho en la UBA, aunque poco después dejó la carrera.

Tiempo después dio un salto de popularidad con su primer participación en televisión con “el Cadete”, otro personaje de humor político que hacía en "El Destape", programa de Roberto Navarro en C5N.

En 2022 fundó el canal de streaming Gelatina, en el que conduce el ciclo "Tres estrellas" junto a Ivana Szerman y Marcos Aramburu. Durante la última campaña electoral, el programa ganó popularidad en redes gracias a la “fábrica de jingles”, una sección viral en la que la audiencia creaba canciones (muchas veces irónicas) en torno a distintos candidatos.

Quién es Ofelia Fernández

Ofelia Fernández tiene tan sólo 24 años y fue la diputada más joven de toda Latinoamérica. Entre el 2019 y el 2023 se desempeñó como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición del Frente de Todos.

Fernández sigue siendo una activista y militante política comprometida. Formada en el colegio Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó su militancia desde muy temprana edad. Feminista convencida, formó parte del movimiento a favor del aborto protagonizando fuertes cruces en el recinto y la prensa.

Cuando dejó su banca disparó un fuerte mensaje hacia el gobierno entrante de Javier Milei: Ahora yo les pago el sueldo, así que cuiden a la Argentina, que también la vamos a estar cuidando nosotros. Si les molestaba que entre a la política con 19 años, los tengo que corregir: yo entré con 13 años a la militancia política. Prepárense porque a partir de ahora no me pueden correr con nada. Resulta que muchas de las cuentas que me bardeaban incansablemente por Twitter sin nombre ni apellido, ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei.