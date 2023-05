Pedro Pascal volvió a reírse de la moda: piropos, flashes y muchos memes

El actor de "The Last Of Us" dejó a todos con la boca abierta al presentarse con un atrevido y sexy look de la casa Valentino durante la Met Gala 2023

Pedro Pascal no pasa desapercibido. El actor chile suele distinguirse tanto por su talento como por los llamativos atuendos que exhibe en las alfombras rojas. Y este fin de semana no defraudó: la estrella de la serie "The Last Of Us" fue a la gala del Museo Metropolitano de Nueva York y desató intensos debates en las redes sociales por su look de la casa Valentino.