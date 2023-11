Pedro Pascal estaría en la mira de Marvel: qué papel jugaría en el universo de superhéroes

El artista chileno nominado al Emmy, reconocido por sus interpretaciones en “The Mandalorian” y “The Last of Us”, podría unirse al MCU como Reed Richards , el líder de la banda de superhéroes. A pesar de esto, no hubo ninguna confirmación oficial y el calendario del actor podría ser un factor crítico en las negociaciones .

reed richards.png

A su vez, se esperan mayores detalles como la definición también de quiénes se encargarán de los otros roles principales de la película, como Mujer Invisible, Antorcha Humana y La Mole (o Cosa). Lo que sí es sabido es que el film será dirigido por Matt Shakman y se encuentra actualmente en preproducción en Pinewood Studios en Inglaterra, con Kevin Feige como productor.

Según indicaron medios internacionales, todavía resta resolver algunos temas de la agenda del actor chileno para que pueda filmar la película. Pascal tiene programadas las filmaciones de la secuela de Gladiador, la segunda temporada de The Last Of Us y ponerle su voz a la cuarta de The Mandalorian, lo que podría coincidir con el plan de que los 4 Fantásticos comience a filmarse a principios de 2024.

Reed Richards Dance Scene | Fantastic Four Rise of the Silver Surfer (2007) Movie Clip HD 4K

Taylor Swift podría sumarse a Marvel

Previo a su paso por la Argentina, los rumores de que Taylor Swift podría sumarse como actriz al Universo de Marvel circularon por las redes sociales. En particular, se habla de su incorporación como Dazzler en “Deadpool 3”, la saga encabezada por Ryan Reynolds.

Los rumores comenzaron cuando se vio a Taylor viendo un partido de fútbol americano junto a Reynolds y Hugh Jackman, quién hará en “Deadpool 3” su gran regreso como Wolverine. El propio director de la película, Shawn Levy, se abstuvo de confirmar o desmentir la participación de Swift.

Ante la pregunta directa en una entrevista reciente, respondió: "Van a tener que esperar y ver". Claro que Reynolds desmintió de plano la posibilidad, a la vez que aseguró que ama a Taylor y le encantaría trabajar con ella en alguna oportunidad. Pero hay quienes se preguntan si es acaso una falsa pista. Hasta el momento, el estreno del film en cuestión está pautado para mayo de 2024.