La Capital | Novedades | Pampita

Leo Saleh brilló junto a Pampita en "Buenos Aires Fashion Sunset" y se prepara para su próxima fecha en Rosario.

Luego del éxito absoluto del Buenos Aires Fashion Sunset, que reunió a celebridades, diseñadores y marcas de lujo en una noche inolvidable, Leo Saleh continúa consolidando su ciclo de eventos más exclusivos del país, con nuevas ediciones que prometen sorprender.

22 de octubre 2025 · 11:54hs
Leo Saleh brilló junto a Pampita en Buenos Aires Fashion Sunset y se prepara para su próxima fecha en Rosario.

El próximo 18 de Noviembre , a partir de las 17 hs, Rosario se vestirá de gala para recibir un evento que promete fusionar moda, arte, música y gastronomía en un solo espacio exclusivo. El ingreso será con lista, asegurando un evento privado y selecto, donde cada detalle estará diseñado para ofrecer comodidad, estilo y una experiencia única a los asistentes. Este evento, ya considerado un clásico y un éxito, es producido por Leo Saleh, reconocido productor y conductor de City Tour por Canal 3 y América TV, consolidándose como un referente de moda y entretenimiento en la región.

descarga (1)
descarga (2)

Hace unos días, el exclusivo evento tuvo lugar en Malloys Costanera, donde la elegancia y la creatividad fueron protagonistas de una jornada mágica.

Personas mayores participan de los talleres de ‘Mayores Conectados’ de Banco Santa Fe.

Mayores Conectados: Banco Santa Fe impulsa educación financiera y digital para adultos

Deborah De Luca tocando en el Hipódromo de Rosario

Rosario vibra al ritmo del techno: Deborah De Luca llega al Hipódromo de la mano de Unidos

La conducción estuvo a cargo de Leo Saleh y Hernán Drago, quienes con su estilo y simpatía acompañaron cada pasada.

La figura de la noche fue Pampita, ícono indiscutido de la moda argentina, que impactó en la alfombra roja con un imponente vestido rojo y su inigualable presencia.

descarga (3)

El cierre exclusivo estuvo a cargo de Verónica de la Canal, quien deslumbró con una colección llena de romanticismo, lujo y sofisticación. Y con Floppy Tesouro en la pasarela.

El evento reafirmó una vez más el espíritu de Fashion Sunset, una experiencia internacional que combina moda, música, arte y gastronomía de primer nivel, en distintas ciudades del mundo.

descarga (4)

Cocktail de bienvenida y Red Carpet, glamour para invitados exclusivos.

descarga (5)

El Rosario Fashion Sunset dará inicio con un elegante cócktail de bienvenida y una Red Carpet que marcarán el tono de la velada. Este espacio está especialmente pensado para empresarios, dueños y CEO de marcas, referentes del sector y personalidades VIP, ofreciendo un ambiente selecto donde los invitados podrán socializar, intercambiar ideas y disfrutar del lujo y la sofisticación que caracterizan al evento. La recepción inicial promete ser un momento de encuentro y networking de alto nivel, donde cada detalle refleja la exclusividad y el glamour del Rosario Fashion Sunset.

descarga (6)

Pampita, la elegida y referente de estilo

La reconocida modelo y conductora Pampita es la invitada elegida para los eventos, y se la considera una verdadera inspiración en la moda. Su estilo sofisticado y su carisma natural la posicionan como un ícono para diseñadores y amantes de la moda por igual. En esta edición del Rosario Fashion Sunset, Pampita estará presente presenciando y disfrutando del desfile, sumando su glamour y elegancia al ambiente exclusivo del evento y convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por los asistentes.

descarga (7)

Leo Saleh y Hernán Drago, conducción que marca la diferencia

Los carismáticos Leo Saleh y Hernán Drago estarán a cargo de la conducción del desfile, llevando a los asistentes por un recorrido único a través de las colecciones presentadas. Su profesionalismo y simpatía garantizarán una experiencia dinámica y entretenida, resaltando cada detalle de las propuestas de moda y creando una conexión directa con el público. La dupla promete transformar la velada en un espectáculo inolvidable.

descarga (8)

Claudia Arce, el cierre más esperado

La destacada diseñadora Claudia Arce será la encargada del gran cierre del desfile, elevando la pasarela a su punto máximo de glamour y sofisticación. Su estilo innovador y su visión vanguardista prometen sorprender a todos los presentes, dejando una huella imborrable en la jornada y consolidando el Rosario Fashion Sunset como un evento de primer nivel. Rosario será, además, la ciudad donde nació el evento, haciendo de este cierre algo aún más especial y simbólico.

descarga (9)

Marcas y diseñadores emergentes, el talento que pisa fuerte

El Rosario Fashion Sunset se convierte también en una plataforma clave para marcas y diseñadores emergentes, quienes mostrarán sus colecciones fusionando creatividad, innovación y tendencias actuales. Este espacio permitirá descubrir propuestas únicas, texturas y cortes innovadores, dándole al público la oportunidad de conocer a quienes están marcando el futuro de la moda. La presencia de estos diseñadores garantiza frescura, originalidad y un aire de vanguardia que complementa la sofisticación de los nombres consagrados en la pasarela.

descarga (10)

Sushiclub Rosario: alta gastronomía para una noche de lujo

La experiencia se completará con la propuesta gastronómica de Sushiclub Rosario, uno de los espacios más distinguidos de la ciudad, que acompañará el evento con una curaduría especial de sabores premium y una presentación de autor,que deleitarán en el sector vip del evento.

Su propuesta fusiona la tradición japonesa con el estilo contemporáneo, ofreciendo piezas exclusivas, rolls gourmet y combinaciones únicas creadas especialmente para la ocasión.

Cada plato estará pensado como una extensión del concepto Fashion Sunset: sofisticado, elegante y con una impronta de placer visual y sensorial.

De esta manera, la gastronomía se convierte en un protagonista más del evento, sumando una experiencia gourmet de primer nivel que elevará la velada a un estándar internacional.

descarga (11)

Moda & Wine

Acompañada por los exclusivos vinos de Borderío y una completa barra de tragos, la velada invita a disfrutar de sabores únicos y sofisticados mientras se vivía la magia de la pasarela. Cada detalle fusionó estilo y sabor en perfecta armonía.

descarga (12)

After Party exclusivo, diversión y glamour sin pausa

Tras el cierre del desfile, los invitados podrán continuar la noche en un After Party exclusivo, donde la moda dará paso a la música, el baile y la socialización entre celebridades, influencers y amantes del estilo. La ambientación, los tragos y la selección musical estarán a la altura del evento, convirtiendo este momento en una experiencia inolvidable que prolonga la magia del Rosario Fashion Sunset.

descarga (13)
descarga (14)

Villa Margherita, el escenario soñado frente al río Paraná

Los eventos del " Fashion Sunset " siempre se han caracterizado por elegir ubicaciones estratégicas, hermosas y exclusivas, que aportan un marco único y sofisticado a cada edición.

El desfile se llevará a cabo en Villa Margherita, un lugar exclusivo frente al majestuoso río Paraná que ofrece un atardecer de ensueño como telón de fondo de la pasarela. La combinación de su arquitectura, ubicación privilegiada y el entorno natural asegura una experiencia visual única, elevando cada detalle de la jornada de moda y estilo.

descarga (15)

Próximos eventos Fashion Sunset

La gira de lujo creada por Leo Saleh continúa en Salta, Rosario, Punta del Este y Miami

La próxima fecha será en Salta, el viernes 7 de noviembre y la despedida de año en Rosario.

En enero, el circuito continuará con una edición especial en Punta del Este, que se realizará en uno de los paradores más exclusivos del verano, reuniendo a celebridades, marcas internacionales y referentes del mundo fashion en un atardecer frente al mar que promete ser inolvidable. Y para coronar la temporada, en marzo de 2026, Fashion Sunset desembarcará en Miami, llevando su impronta argentina al corazón del lujo internacional y consolidando la visión de Leo Saleh como creador de experiencias únicas que fusionan moda, arte, música y alta gastronomía en las locaciones más exclusivas del mundo.

Pampita Leo Saleh Buenos Aires Fashion Sunset
Noticias relacionadas
dia de la madre: como aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interes con tarjetas del banco santa fe

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Fe

por los caminos de africa

Por los caminos de África

dyscon s.a. presenta su nuevo edificio rdz 1635

DyScon S.A. presenta su nuevo Edificio RDZ 1635

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Lo último

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

La expareja de Verónica A. denunció sus hijos sufrieron quemaduras con cigarrillos y golpes mientras estaban con ella y su marido

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo
Policiales

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Las más leídas
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Ovación
Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newells

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newell's

Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Policiales
Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

La Ciudad
La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas
La Ciudad

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico
Ovación

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente
Información General

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos
Policiales

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento
Ovación

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito
Política

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley