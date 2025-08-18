La Capital | Zoom | Pampita

Pampita y Martín Pepa: las fotos en Nueva York que desataron rumores de reconciliación

A un mes de su seapración, la modelo y el polista fueron vistos de la mano y compartiendo momentos en el campo de polo

18 de agosto 2025 · 11:08hs
Pampita y Martin Pepa fueron pareja ahsta el 9 de julio 

Pampita y Martin Pepa fueron pareja ahsta el 9 de julio 

Hace tan solo un mes, Pampita anunciaba su separación de Martín Pepa, el polista con quien estuvo de novia menos de un año. Aunque parecía que el amor había llegado a su fin de manera definitiva, en las últimas horas comenzaron a circular unas fotografías de la modelo y el deportista que desataron los rumores de reconciliación.

Cabe recordar que, tras la ruptura, que fue precisamente el 9 de julio, Pampita optó por tomarse un tiempo para ella misma y viajó a Ibiza para disfrutar del verano europeo. De hecho, la modelo fue vinculada con distintas figuras del espectáculo como Joaquín Furriel y Nico Furtado, e incluso surgieron versiones que la relacionaban nuevamente con su ex pareja, Benjamín Vicuña.

Ahora bien, en redes sociales comenzaron a circular una serie de imágenes de Pampita y Pepa en Estados Unidos que parecen indicar que la pareja volvió a apostar al amor.

La fotos de Pampita y Martin Pepa

A través de diversos posteos en Instagram, periodistas de espectáculos difundieron imágenes de Pampita captadas por la fotógrafa Agustina Lacroze y rápidamente encendieron rumores de reconciliación con Martín Pepa.

En las fotografías se la ve de la mano del polista durante un partido en los campos de polo de Los Hamptons, Nueva York, donde se enfrentaron Equuleus y Scuderia Solaia. También circularon postales en las que la modelo observa a Pepa mientras entrena.

Con un total look beige, Pampita se mostró sonriente y relajada disfrutando del evento. Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde muchos interpretaron el encuentro como una reconciliación de la pareja, a menos de un mes de la ruptura.

image
image
image

Horas más tarde, el panelista Pepe Ochoa compartió a traves de su cuenta de Instagam una conversación que mantuvo con la modelo en la que la propia Pampita confirma la reconcilación. “Sí, es verdad. Besos”, le escribió Ardohain.

image

Qué dijo Pampita sobre su separación

Apenas se había confirmado su separación con el polista, Pampita Ardohain habló sobre su estado emocional.

“Es un año muy distinto para mí, de mucha paz emocional”, comenzó diciendo la modelo. Luego agregó que se encuentra pasando un buen momento emocional y profesional: “Uno se va reinventando, mis propias versiones van cambiando según lo que va pasando en la vida”.

En este sentido, le consultaron acerca de su reciente separación y aclaró que sus prioridades cambiaron: “Yo siempre tuve mi sueño de la familia y pensaba que era con un compañero al lado. Ahora me doy cuenta de que no, que mi familia son mis hijos”. Y agregó: “No nos falta nada, nos divertimos y tenemos nuestra propia dinámica. Yo tengo energía para cada uno de los chicos”.

