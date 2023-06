Pablo Lescano y Morena Rial apoyaron a L-Gante tras su detención

En primer lugar, se sumó al aguante su colega y referente Pablo Lescano, líder de Damas Gratis. El artista de cumbia publicó una foto de L-Gante en su cuenta de Instagram, donde suma casi dos millones de seguidores, y escribió: "Libertad para Elián".

Después, Morena Rial, que está en medio de una nueva guerra mediática contra su papá Jorge, pidió libertad para L-Gante durante una de las tantas entrevistas televisivas que está dando por estos días. Vale recordar que More y el cantante tienen el mismo abogado, Alejandro Cipolla.

View this post on Instagram

L-Gante Macarena Hanna La novia de L-Gante, Macarena Hanna, le dedicó unas palabras de apoyo en redes tras la detención.

El conductor le consultó por la vez en que L-Gante le confesó su amor a Mazzocco en medio de una nota. “Está pasando un momento muy difícil, él, está complicado. Él es un chico muy carismático. Al margen de la situación actual que es grave, hay denuncias graves contra él. Es un chico que a mi me cae muy bien, me parece que es un pibe emergente de una situación... un resiliente que logró hacer algo con su vida. No sé cómo va a continuar ahora porque está con temas legales”, dijo Karina, empática.Finalmente,En sus historias de Instagram, subió una foto junto al cantante y escribió: "Todo pasa. En las buenas, y en las malas mucho más".