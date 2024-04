"Ojos verdes", la nueva canción de Nicki Nicole, bajo la lupa: ¿plagio o sample?

A pesar de las críticas hacia Nicki, tras el estreno de su nueva canción se pudo percibir que en los créditos aparece el nombre de Melero, por lo que no se trata de ningún tipo de plagio o copia . Este tipo de prácticas es habitual de los últimos tiempos y se las llama “sampleos” , donde se utiliza un pequeño fragmento de un hit de otros tiempos y se incluye el nombre del compositor como parte del tema .

Debido a esta utilización, el propio Melero confirmó que desde el equipo de la cantante rosarina se pidieron todos los permisos correspondientes para la correcta utilización del “sample” del exitoso tema que Soda Stereo convirtió en un clásico del rock nacional.

La lupa sobre “Ojos verdes” de Nicki Nicole

Después de unos meses sin nuevas canciones, Nicki Nicole volvió al ruedo con un giro nostálgico en su carrera con la publicación de “Ojos verdes”, un guiño a su infancia en las calles de Rosario.

Durante una entrevista con la agencia EFE, la artista comentó: “Siempre que vuelvo a Rosario vuelvo a escuchar cumbia, porque a mi familia le encanta. Escucho las canciones que oía de chiquita cuando salía de fiestas y me agarra la nostalgia”. Luego de varios años de carrera, explicó que “antes no se sentía preparada” para hacer cumbia ya que le tiene “mucho respeto y cariño”.

La experiencia de Nicki con su nueva canción

“A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañás. Sé que estás con otra pero pensando en mí”, canta la rosarina en el tema, con una muestra de empoderamiento tras una ruptura amorosa, la cual fue relacionada a su separación del cantante mexicano Peso Pluma, pero la misma Nicki aclaró que es algo “propio” que “va más allá de otras personas y otros vínculos”.

Con respecto a su introducción en la cumbia, agregó: “Lo que más me gusta es conocer los nuevos géneros y saber que puedo hacerlos. No hay nada que me haga sentir más útil que decir: puedo hacer una cumbia y suena súper bien, aunque obviamente siempre acompañada de mi equipo”.