Obsession afirma su escena emergente con una nueva fiesta

En el último año, Obsession nació para fundar en Rosario un nodo para la escena emergente de electrónica hecha en Latinoamérica. Gestionada de forma independiente y autogestiva por Pabli y Leiny, performers y DJs, y la reciente incorporación de Amarú como director creativo, la productora se presenta como “un tratamiento de shock amigable” para revitalizar las pistas y los escenarios locales , con una propuesta transgresora y seductora que afirma no sólo un nuevo espacio para determinados géneros musicales en crecimiento, sino que se construye fuertemente desde lo estético y performativo.

Este viernes 19, en Galpón 11, organizarán una nueva fiesta para seguir construyendo su universo, con un line up multifacético y una apuesta integral. Estará presente Six Sex , como invitada desde el Oeste porteño para presentar su EP “Satisfire” a puro raveaton, mientras que la representación local estará a cargo de Amarú, Leiny, Blood sugar, Amelia (que estrena su disco “Onírica”) y Loli Carrizo.

“Obsession nació de un deseo muy genuino de querer ir a una fiesta de la cual nos sintiéramos parte. Ahí empezó nuestra propuesta de armar la fiesta. También empezamos a tocar estos géneros emergentes de la escena electrónica latinoamericana, algo que se llama música club o latin core, y veíamos que si no había espacios para que estos géneros tuvieran una difusión y un lugar de encuentro, realmente iba a ser muy difícil”, contó Leiny, una de las organizadoras en diálogo con La Capital.

La productora busca crear y poner en contacto “nuevos lenguajes en el circuito cultural del litoral”. “En ese sentido, venimos trabajando también con artistas de otras disciplinas, en esto de darle bola al universo que se construye dentro de cada presentación. Venimos laburando con gente del arte plástico, con artistas 3D, con artistas audiovisuales, y tratamos de vincularlos con actores de la música rosarina para empezar a producir cosas en conjunto. Eso es también lo que queremos generar desde Obsession. No sólo fiestas, sino vincular artistas y que produzcan obra nueva desde distintas disciplinas”, apuntó Pabli, también desde la producción.

“Con la productora también acercamos varias propuestas para generar puentes con otras productoras de otros lugares del país e incluso internacionalmente, que tienen la misma búsqueda de crear esta escena en otros lados. Es una que viene emergiendo en otras ciudades de Latinoamérica y un poco queríamos ser el nodo en Rosario del estilo”, agregó.

“Desde nuestro territorio, y con los artistas con quienes trabajamos, la marca que tiene Obsession es que todos nuestros shows tienen un desarrollo performativo y a nivel estético al cual le damos mucha importancia. Pensamos mucho en todo el vínculo audiovisual, en toda la producción, en toda la mística de cada fecha, y en la performatividad de los artistas que componen los lineups. Incluso cuando traemos artistas que por ahí no tienen esta cuestión tan desarrollada, la trabajamos mucho y ponemos mucha energía ahí”, sumó Leiny.

Mucho más que una fiesta

Como la escena se encuentra en desarrollo en la ciudad, y por cuenta propia, desde Obsession apuestan a trabajar también con “artistas de otros géneros que no tienen un vínculo tan cercano musicalmente” pero cuya propuesta interesa “por una cuestión performativa, o estética, o porque de alguna manera rompe dentro de su género”. Este sentido que claramente expresado en la grilla de la fiesta del viernes, que tiene entre sus filas a Amelia, la joven artista local más vinculada al universo pop indie, quien en esa oportunidad va a presentar su reciente álbum “Onírica”.

“Es un disco que tiene vínculos con el pop, con el drum and bass, y que tiene una propuesta estética muy hermosa. La idea es justamente que ese show tenga una presencia más performativa”, detalló Leiny sobre la incorporación al line up. Después, Blood Sugar, artista residente de Obsession, traerá su propuesta con influencias del universo queer, punk, hardcore y ballroom.

Amarú, director creativo de la productora y de este evento en particular, presentará por primera vez un set híbrido, donde mezclará DJ set con canto en vivo, y donde estará presente su impronta que “combina música folklórica y popular con electrónica”. Además, adelantaron, en su show estará como invitada Ayelén Beker, con quien están produciendo un disco de manera conjunta.

La propia Leiny aportará “la cuestión más latina, con guaracha, latin techno, todos géneros con una raíz mucho más latina, más cercana a la fiesta colombiana”. Y en distintas intervenciones, habrá presencia performativa de representantes de Casa Kaos, uno de los principales espacios de la escena ballroom de Rosario.

“Loli Carrizo es una figura emergente de la rave rosarina con una fuerza increíble. Ella pasa géneros como hard techno, gabber, el drum and bass, el high tech, y está muy interesada en meter cosas experimentales. Para mí es muy importante porque es una de las pioneras del género en la ciudad y que está moviendo una escena under muy interesante”, detalló Leiny sobre otra de las artistas del line up.





Six Sex, una pionera de la escena

El line up lo cierra Six Sex, invitada desde el Oeste de Buenos Aires, una de las principales referentes del neoperreo en el país, y una de las primeras exponentes del raveaton: un género que combina la irreverencia del reggaeton con la manija de la música club. La artista se suma al evento para presentar su último EP “Satisfire”, en el que retoma sus orígenes más vinculados a la música electrónica, después de un período “full perreo” con los anteriores “6X” y “Área 69”.

Detrás del avatar, con una presencia imponente y disruptiva tanto en estudio como en el escenario, Six Sex es Francisca Cuello, que con 25 años forjó un camino propio junto a algunos de los productores y productoras más pujantes de la escena a nivel internacional, y que viene de telonear a Bad Gyal en Buenos Aires.

“La verdad que estoy muy contenta de haberlo sacado porque esto es volver un poco a mis inicios. Me pasaba en el estudio que quería hacer algo nuevo y necesitaba a nivel personal cambiar un poco, renovar esas energías. Y se me iba muy para ese lado orgánicamente”, contó Francisca en diálogo con La Capital, sobre “Satisfire”, lanzado a finales de febrero.





“Hice la mayoría de maquetas con Bruno, que es mi productor con el que hacemos casi todo y con quien más trabajo mano a mano. Con las maquetas hechas, fue ver con quien las coproducíamos”, agregó Six sobre la producción del EP, que cuenta con las colaboraciones estelares de Tayhana (ganadora de un Grammy Latino con su producción junto a Rosalía), el francés King Doudou y DBBD, entre otros. “Creo que también estaba buscando esa renovación también en las letras y hablar un poco de otras cosas, que me sentía un poco limitada con el reggaeton y el perreo. Estas están bastante inspiradas en mis amigas y en lo que pasa cuando salgo”, sumó.

Según anticipó, este nuevo material le permitió darle otra impronta a su set en vivo, más equilibrado entre el perreo y la electrónica. “Ahora se puso más divertido porque está más dividido, más cincuenta cincuenta. Eso me encanta porque siento que se termina de armar el show y que en la propuesta se termina de disfrutar la parte electrónica. De hecho es lo que más me gusta ahora del set, y que antes pasaba más desapercibida”, apuntó la artista.

Finalmente, desde Obsession adelantan que la propuesta del viernes será transversal y estará presente en todo el espacio del Galpón 11. Producida por Amarú, la puesta en escena tiene en cuenta un escenario en el medio de la pista, además del escenario principal, y una puesta de luces sumada a la planta propia del espacio. “Y va a tener esto más de la perfo de que el público sea parte del escenario donde se va a desarrollar el escenario", cerró Pabli.