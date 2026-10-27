La Capital | Zoom | libro

Se presenta el libro "Los Martes con Carlitos", "un ensayo documental sobre el amor"

El fotógrafo Héctor Río presenta su trabajo este miércoles 28 de octubre, en diálogo con la escritora Dahiana Belfiori

27 de octubre 2026 · 11:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
Una de las imágenes que forman parte de Los martes con Carlitos

Una de las imágenes que forman parte de "Los martes con Carlitos", el reciente libro del fotógrafo Héctor Río

En el marco de la 37º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino (ARGRA), se presenta el libro "Los Martes con Carlitos", "un ensayo documental sobre el amor" del fotógrafo Héctor Río. El evento es este 28 de octubre, a las 19.30, en la Sala de las Miradas (planta baja) de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), con entrada gratuita. El autor dialogará con la escritora Dahiana Belfiori sobre el proceso de creación y producción del fotolibro.

"Los Martes con Carlitos" (2014-2021) es el retrato amoroso y paciente de una vida tranquila, de una rutina hecha de abrazos, guitarras, puchero y chocolates, pero sobre todo de amor puro. Durante años, Héctor Río volvió sistemáticamente a su Casilda natal para fotografiar a Carlitos —el hermano de su madrina Pichi—, construyendo un ensayo documental sobre la ternura, el paso del tiempo y la intimidad familiar.

Una invitación cálida para detenerse a mirar, conversar y dejar que las imágenes y la palabra abracen la memoria en casa.

Noticias relacionadas
Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega y se refirió a las supuestas terceras en discordia

Julieta Prandi habló por primera vez de la separación de Emanuel Ortega: "Me casé enamorada"

Un Poco de Ruido vuelve a Rosario con su zapada emblemática: se presentarán este sábado 31 de octubre en Metropolitano

Un Poco de Ruido llega a Rosario: "Trabajamos por y para la cumbia"

Elina Constantini aseguró que desde la infancia recibe mensajes de todo tipo de seres no humanos

Elina Costantini dijo que recibe mensajes de extraterrestres y santos

Antonio de la Torre protagoniza Grande de España una comedia de 6 episodios disponible en Netflix

Una miniserie de comedia española llegó a Netflix

Las más leídas

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Lo último

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario rechazó el planteo de los concejales y las obras continuarán su curso
Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura
La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
La Ciudad

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Las más leídas
Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Ovación
Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse
Ovación

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Newells buscará hacer valer la localía ante un Tatengue que sufre de visitante

Newell's buscará hacer valer la localía ante un Tatengue que sufre de visitante

Policiales
Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

La Ciudad
La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Llega un martes con cielo nublado pero sin chances de lluvias
La Ciudad

Llega un martes con cielo nublado pero sin chances de lluvias

Santa Fe alcanzó un récord histórico de 100 donantes de órganos en diez meses
La Región

Santa Fe alcanzó un récord histórico de 100 donantes de órganos en diez meses

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984
La Ciudad

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados
Policiales

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

El próximo rival de Newells no afloja: Unión ganó y lo persigue
Ovación

El próximo rival de Newell's no afloja: Unión ganó y lo persigue

La victoria de Lula inquietó a los mercados y golpeó a los activos argentinos
Economía

La victoria de Lula inquietó a los mercados y golpeó a los activos argentinos

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos
Información General

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Trump denunció una elección amañada en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro
El Mundo

Trump denunció una "elección amañada" en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro

Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo
Policiales

Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
Policiales

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen
Policiales

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen

A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula
Política

A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula

Los vínculos de Pablo Totene: productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico
Policiales

Los vínculos de "Pablo Totene": productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico

Belloso, ¿a la cancha?

Por Facundo Borrego
Política

Belloso, ¿a la cancha?

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: No podíamos tener las rutas como las dejaron
La Ciudad

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

Falleció el exconcejal e histórico dirigente del PJ Arturo Gandolla
Política

Falleció el exconcejal e histórico dirigente del PJ Arturo Gandolla

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro
La región

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez
El Mundo

Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez