Un santafesino se coronó como el primer argentino campeón mundial juvenil de boxeo

Edgardo Nicolás Peralta, de 18 años, se consagró en el Campeonato Mundial sub-19 que se disputó en Montenegro y marcó historia para el deporte de la provincia

El santafesino Edgardo Nicolás Peralta hizo historia este martes y se coronó como el primer argentino en consagrarse campeón mundial juvenil de boxeo , en la categoría sub-19 de hasta 60 kilos , tras vencer por 5 a 0 al irlandés Kalib Walshe en la final que se disputó en Budva, Montenegro.

La decisión de los cinco jueces determinó al oriundo de Reconquista como el campeón, con tarjetas de 30-27 , después de los tres asaltos en los que logró imponerse y dominar el combate. De esta manera, Peralta ratificó su chapa de promesa del boxeo nacional .

El boxeador santafesino lleva un destacado camino desde las categorías formativas y quedará en la historia como el primer campeón juvenil albiceleste. Además, en 2024, fue reconocido por el Comité Olímpico Argentino (COA) tras quedarse con el título nacional de los Juegos Evita y, este año, ganó una medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud .

Edgardo Nicolás Peralta nació el 29 septiembre de 2008 en Reconquista, Santa Fe . Si bien mantiene su vida en su ciudad natal, reparte sus tiempos con las concentraciones y los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en Buenos Aires, dentro del seleccionado encabezado por Daniel González.

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Además de sus coronaciones en el campeonato juvenil argentino y en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollaron en Panamá, Peralta fue reconocido con el premio San Jerónimo del Rey de Oro, máximo galardón que otorga la Municipalidad de Reconquista, que lo distinguió como el mejor deportista local de la temporada.

En este Campeonato Mundial sub-19 de Montenegro, el santafesino venció al bielorruso Daniil Kalistau, al rumano loan Serban Stoica, al español Rodrigo Sánchez Herranz y al kazajo Daniyar Akbissenov, antes de imponerse en la final ante el irlandés Kalib Walshe.