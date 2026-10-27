La reserva de Central dejó escapar una gran chance de mantenerse arriba y complicó su clasificación

El Canalla perdió como local frente a Sarmiento de Junín y debe esperar por otros resultados para ver si logra quedar entre los cuatro primeros

Lucas Ramos traslada por el centro del campo, en busca de una salida clara para Central.

Se complicó. La reserva de Central arrancó la fecha 15 del torneo Clausura Proyección con una derrota por 1 a 0 ante Sarmiento de Junín . Así, a tres fechas del final de la etapa clasificatoria, los auriazules cortaron una racha de cuatro encuentros sin derrotas y, a la vez, comprometieron la chance de acceder a los cuartos de final. El único gol del encuentro, que se disputó en la cancha principal del predio de Arroyo Seco, fue obra de Thiago Nicolás, cuando se disputaban los últimos minutos de tiempo agregado del partido.

Central, que había arrancado esta fecha como líder del grupo A junto a Vélez, seguramente perderá posiciones cuando los demás competidores completen sus juegos de esta jornada, en un grupo en el que los que pelean arriba se llevan muy pocos puntos de diferencia. Ante esta situación, si pretende acceder a los cuartos de final, Central tendrá que sacar la mayor cantidad posible de las nueve unidades que quedan en juego ¿Los partidos? Racing de visitante, River de local y Vélez en Liniers .

En cuanto al partido, tanto Central como Sarmiento no mostraron grandes virtudes ni hicieron mucho mérito como para quedarse con los tres puntos. Los dos carecieron de claridad en la ofensiva, por lo que el encuentro tuvo escasas situaciones de gol.

Las chances del Canalla

Un buen centro de Facundo Piozzi desde la derecha que no llegó a conectar nadie dentro del área, un remate de Santiago Segovia desde el borde del área que se fue afuera por poco, y otro disparo del 10 auriazul que dio en el palo tras un manotazo del arquero Danilo Monza, fueron las mejores situaciones que dispuso el Canalla en la primera parte. Mientras, Sarmiento casi no inquietó al fondo de Central.

Santiago Segovia fue otra vez titular en reserva. Central no pudo hacer pesar la localía frente a Sarmiento.

En el arranque del complemento, Sarmiento buscó mayor protagonismo. Y en la primera jugada casi convierte. Un oportuno cierre de Felipe Carnicero evitó el gol de la visita antes del minutos de juego. Y luego hubo un atajadón de Sosa, quien sacó del ángulo una pelota con destino de gol tras un remate de Caviglia.

Con el correr de los minutos, el partido fue ganando en vértigo, pero no en claridad. El mediocampo se hizo zona de tránsito rápido, pero faltaron situaciones de gol. Sin embargo, cerca del final, Tomas Salteño sacó un remate de media distancia que dio en el poste. Y la respuesta de Sarmiento fue el gol de Nicolás, quien tras una maniobra individual, sacó un remate cruzado dentro del área auriazul que dejó sin chance al arquero Sosa.

La formación de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Leonardo Sosa; Facundo Piozzi (83' Kevin Gutiérrez), Franco Castorani, Felipe Carnicero y Leonardo Ríos; Paolo Giaccone (60' Lisandro Duarte) y Lucas Ramos; Paulo Bustos, Santiago Segovia (60' Tomás Salteño) y Marcelo Cabrera (77' Ciro Armoa); Thiago Ponce (77' Ignacio Moreno).

Los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Sebastián Lago, Asael Oviedo, Marco Vicente, Valentín Becerra y Joaquín Espina.