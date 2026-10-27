Festival de Stand Up en el Fontanarrosa: humor con entrada gratuita Organizado por la productora rosarina independiente Comediantes Anónimos, tendrá lugar el sábado 31 de octubre 27 de octubre 2026 · 12:41hs

Este sábado 31 de octubre tendrá lugar la primera edición del Festival de Stand Up en el Fontanarrosa

Se viene la primera edición del Festival de Stand Up en el Fontanarrosa, organizado por Comediantes Anónimos, una productora independiente rosarina dedicada al género. La propuesta se desarrollará este sábado 31 de octubre, desde las 19 (puntual), en el tercer piso del Centro Cultural y contará con tres funciones consecutivas, con entrada libre y gratuita.

Entre los invitados especiales se encuentran Mati Acuña, Xamila Denise y Félix Buenaventura. El resto del line up estará compuesto por comediantes rosarinos seleccionados a través de una convocatoria abierta. Félix Buenaventura es uno de los referentes del stand up argentino, con veinte años de carrera y participación en los principales festivales internacionales del género. Xamila Denise y Mati Acuña, con más de diez años de trayectoria cada uno, tienen un extenso recorrido que incluye residencias en Taburete, uno de los clubes de comedia más importantes del país, además de giras por toda la Argentina y alrededores.

Stand up para todos los gustos Cada función tendrá una temática diferente. A las 19.30, será el turno del "Humor Nerd", alrededor del universo geek, el animé y la cultura popular. Allí se presentarán Ger Diviani, Mati Bravo, Nahuel Cantero, Dayana Spinelli, Gonza Devesa, Eze Miere y Facu Marull. A las 20.30, habrá "Humor de Parejas", centrado en parejas, vínculos y amoríos, con la presentación de Martín Mazzuccelli, Danu Manus, Camilo Orlando, Diego Alonso, José Oronel, Andrea Ferreyra y Xamila Denise. Finalmente, a las 21.30, llegará el "Humor ácido", orientado al público adulto, de la mano de Gonza Tanco, Fran Vila, Santi Esco, Moli Luna, Felix Buenaventura, Frankito “La Cabra” y Mati Acuña.

Además de los espectáculos nocturnos, durante la tarde se realizarán en el mismo espacio tres charlas abiertas a cargo de los comediantes invitados: a las 14, Félix Buenaventura con “¿Cómo escribir tus chistes?”; a las 15, Mati Acuña con “¿Cómo hablar con el público?”, y a las 16, Xamila Denise con “Stand up en Redes Sociales”. Estas actividades requieren inscripción previa y son pagas.