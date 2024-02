Nico Sorín: homenaje a Piazzolla en el Fontanarrosa junto a su grupo "irreverente"

Sahar Sonia afirmó que "no conoce" a Nicki Nicole y que "no quería romper una relación"

Piazzolla Electronico x Nico Sorin -" Adios Nonino" @Niceto Club

“La primera vez que escuché el octeto electrónico de Astor me recordó al espíritu rockero de bandas como Deep Purple o Pink Floyd. A la hora de reversionar al gran maestro, la palabra que me venía a la mente era «irreverencia». Creo que no hubo artista más irreverente que Piazzolla y, con esa premisa y el respeto que su música merece, me armé de un grupo de siete irreverentes para homenajearlo”, adelantó Sorín.