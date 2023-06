En medio de un año cargado de proyectos y colaboraciones, la artista presenta este tercer disco en el que mezcla géneros y sonidos experimentales. Sú último disco, el tercero de su carrera, explora géneros y sonidos experimentales. El tracklist está compuesto por "Ya no", "Dispara", con Milo J; "No voy a llorar", "8 AM", con Young Miko; "Se va 1, llegan 2", "Llamame", "Qué le pasa conmigo?", con Rels B; "Tuyo", "Caen las estrellas", con YSY A; y "Tienes mi alma".