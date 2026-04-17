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El verdugo de la selección argentina en 2022 fue despedido dos meses antes del Mundial

Hervé Renard, DT de Arabia Saudita en la pasada Copa del Mundo, dejó su cargo este viernes y cobrará una millonaria cifra de indemnización

17 de abril 2026 · 14:46hs
Arabia Saudita sorprendió a la selección argentina en 2022

Arabia Saudita sorprendió a la selección argentina en 2022, con Hervé Renard como DT.

Arabia Saudita tomó una drástica decisión a falta de dos meses para el Mundial 2026 y anunció el despido de su entrenador Hervé Renard, quien estuvo en Qatar 2022 y sorprendió al mundo con la victoria 2-1 ante la selección argentina en el debut.

Según detalló el medio RMC Sport, el DT francés de 57 años fue removido de su cargo este viernes “con efecto inmediato por el presidente de la Federación Saudí de Fútbol y, por lo tanto, no estará en el banco para la Copa del Mundo”.

El diario galo detalló que el entrenador recibiría una suma millonaria como indemnización que rondaría los 5 millones de euros. Cabe destacar que su permanencia en el seleccionado saudí estaba en duda desde hace unos meses, tras las derrotas ante Egipto (0-4) y Serbia (1-2) en la última fecha Fifa.

Renard Arabia Saudita
Hervé Renard durante el amistoso ante Serbia, su último partido como DT de Arabia Saudita.

Hervé Renard durante el amistoso ante Serbia, su último partido como DT de Arabia Saudita.

>> Leer más: Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Los dirigentes saudíes tomaron la decisión ante la goleada sufrida frente al conjunto egipcio y la falta de respuestas en Belgrado unos días después, motivada también por la eliminación en semifinales de la Copa Árabe ante Jordania.

El verdugo de Argentina, despedido antes del Mundial

Renard tuvo su primera etapa al mando de Arabia Saudita entre 2019 y 2023, cuando logró la clasificación al Mundial de Qatar y dio un batacazo histórico ante el seleccionado argentino, que luego se coronó campeón del mundo.

No obstante, a pesar de quedarse con tres puntos inesperados ante la Albiceleste, fue eliminada de la fase de grupos por las derrotas ante Polonia y México, que dejaron frustrada la ilusión generada en el debut.

Tras asumir en el seleccionado femenino de Francia en 2023, regresó a Arabia Saudita a finales de 2024 para buscar el boleto a la Copa del Mundo, el cual se había complicado luego de las primeras instancias de las Eliminatorias. Finalmente, cayó en el Grupo H junto a España, Uruguay y Cabo Verde, pero Renard será reemplazado por Georgios Donis, quien tomará las riendas en este Mundial.

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