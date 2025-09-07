Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

A la espera la operación de Juan Giménez, en el Canalla es llamativa la repetición de ese tipo de lesiones. De 2020 hasta hoy, nueve futbolistas la padecieron

El central Juan Giménez es retirado en camilla del campo de juego en el partido ante Deportivo Riestra.

En Central se espera por la operación de Juan Giménez tras la lesión de rodilla que sufrió ante Deportivo Riestra y se descarta que tendrá un largo proceso de recuperación. Pero la rotura de ligamentos cruzados que sufrió el zaguero central desnuda un dato llamativo en lo que hace a lesiones de ese tipo que se dieron en Arroyito en los últimos cinco años. Fueron nueve, un promedio de casi dos por año .

Giménez se lesionó el 16 de agosto en el Gigante y, después de tres semanas, todavía no pasó por el quirófano. Lo poco que trascendió da cuenta de que el cuerpo médico está esperando que una parte de la lesión (el parte médico indicó “esguince severo de rodilla derecha que afectó el ligamento cruzado anterior e interno y el menisco”) se sane de manera natural para después sí llevar a cabo la intervención quirúrgica.

Más allá de este detalle, Giménez se suma a una larga lista de futbolistas que sufrieron la rotura de un ligamento cruzado anterior en los últimos años.

Se trata de una lesión traumática, que la mayoría de las veces se da por una incoordinación motora. Muchas de ellas se dieron en partidos, pero otras tantas en entrenamientos. Hasta aparece el dato particular de que dos arqueros la sufrieron.

>>Leer más: Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

El detalle de las lesiones de rodilla en el Canalla

Este es el detalle de la mala fortuna de Central en lesiones de rodilla en estos últimos cinco años:

Josué Ayala

El 25 de noviembre de 2020 (en plena pandemia), en un entrenamiento, el arquero fue al piso a trabar una pelota con un compañero y sufrió la lesión. Siguió entrenando con algunas molestias, pero tras la práctica se decidió realizarle estudios por imágenes para determinar el grado de la lesión. Los mismos arrojaron la “rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”.

Ayala El arquero Josué Ayala se lesionó en un entrenamiento, en 2021.

Martín Rabuñal

El lunes 5 de abril de 2021, también en un entrenamiento, Martín Rabuñal sufrió una lesión idéntica: el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El volante uruguayo había llegado un mes antes como refuerzo al Canalla y también le llevó un largo tiempo la recuperación.

Rabuñal Rabuñal había llegado hacía poco como refuerzo a Central, antes de lesionarse la rodilla.

Jorge Broun

Se lesionó en cancha de Colón, el 25 de noviembre de 2021, cuando el equipo era dirigido por el Kily González. Lautaro Blanco dio un pase hacia atrás y cuando fue en dirección del balón se lesionó la rodilla derecha. No pudo seguir. Dejó el Brigadier López caminando con mucha dificultad, aunque sin diagnóstico todavía. “Me molesta un poco del lado de afuera”, dijo Fatu a la salida del vestuario de la cancha del Sabalero. Igual, se sabía ya ese día que se trataba de una lesión de gravedad. Al día siguiente se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

>>Leer más: Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de grandes oportunidades

BrounSSM Fatura Broun se rompió la rodilla en Santa Fe, en un claro triunfo de Central sobre Colón. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Francesco Lo Celso

El 3 de febrero de 2022 Central jugó un amistoso frente a Patronato, en el predio de Arroyo Seco. El volante ofensivo pisó mal y quedó tendido en el piso, dándoles puñetazos al suelo, por lo que debió ser retirado en camilla. Uno de los primeros en asistirlo fue Carlos Quintana, en ese momento jugador de Patronato. De inmediato le realizaron estudios y se confirmó la lesión en la rodilla.

LoCelsoCML Francesco Lo Celso es retirado por los auxiliares de Central en medio del amistoso ante Patronato. Celina Mutti Lovera / La Capital

Luca Martínez Dupuy

El 4 de abril de 2022, el día posterior al debut de Leandro Somoza como DT de Central en cancha de Tigre, el Canalla se entrenó en Arroyo Seco, y Luca Martínez Dupuy se rompió los ligamentos de la rodilla derecha. Al delantero le llevó mucho tiempo volver a estar a disposición. Lo logró recién en la pretemporada de enero de 2023, en Chile, ya bajo el mando de Miguel Ángel Russo.

Dupuy Luca Martínez Dupuy fue otro de los jugadores que sufrió una lesión de rodilla en un entrenamiento.

Francis Mac Allister

En la última fecha de la Liga Profesional 2023, el 28 de julio, Central viajó a Córdoba para enfrentar a Belgrano. En el primer tiempo el volante central tuvo que dejar la cancha por una lesión en la rodilla, luego de ir a disputar una pelota con un jugador de Belgrano (la rodilla le giró hacia adentro). Al día siguiente se confirmó que se trataba del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

>>Leer más: Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newell's arrasa en las redes

MacallisterMB Francis Mac Allister evidencia signos de mucho dolor en el partido entre Central y Belgrano, en Córdoba. Marcelo Bustamante / La Capital

Agustín Bravo

El 7 de abril de 2024 el Canalla jugaba en el Monumental, frente a River, en la previa de un partido importante por Copa Libertadores, por eso Miguel Ángel Russo dispuso un equipo alternativo. Entre los titulares apareció Agustín Bravo, en su primer partido desde el arranque en el Canalla. En los primeros minutos del complemento se lesionó y el diagnóstico fue rotura del ligamento cruzado anterior y menisco interno de la rodilla derecha.

BravoMB Agustín Bravo sufrió una dura lesión de rodilla en su primer partido como titular en Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Agustín Módica

En agosto del año pasado, con Matías Lequi como entrenador de Central, fue Agustín Módica quien sufrió una lesión fea en la rodilla. El delantero corrió tras un largo pelotazo de Juan Giménez, la peleó con Joaquín Laso y cuando pisó se lesionó. Salió del campo de juego y volvió a ingresar para intentar seguir jugando, pero duró unos pocos segundos. A los pocos días fue intervenido quirúrgicamente por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

ModicaLV Agustín Módica y los gestos de dolor en cancha de Independiente. Volvió recién este año. Leonardo Vincenti / La Capital

Juan Giménez

El pasado 26 de agosto la mala fortuna le tocó a Juan Giménez. En el partido ante Riestra, en el primer tiempo, el juvenil intentó desbaratar un ataque del equipo rival, pisó mal y no pudo seguir. En ese mismo momento sus compañeros se dieron cuenta de que se trataba de una lesión importante. Fue asistido y retirado en camilla. Se espera que en pocos días sea intervenido quirúrgicamente.