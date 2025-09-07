La Capital | La Ciudad | San Luis

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

Guillermo Gulam será el nuevo presidente del colectivo que representa a los comerciantes del tradicional corredor del centro rosarino

7 de septiembre 2025 · 06:30hs
El corredor comercial calle San Luis.

Foto: Marcelo Bustamente / La Capital

El corredor comercial calle San Luis.

Con más de medio siglo de historia en la ciudad, el Centro Comercial Calle San Luis renueva autoridades y reafirma su liderazgo en Rosario. Así, la nueva conducción quedó conformada por Guillermo Gulam en la presidencia, acompañado por Marcelo Romano (vicepresidente), Begoña Amatriain (secretaria) y Javier Scheimber (tesorero). Miguel Rucco es el presidente saliente del espacio.

Desde sus orígenes, la calle San Luis se consolidó como un sitio emblemático para las compras de los rosarinos, creciendo década tras década hasta convertirse en el centro comercial a cielo abierto más importante del interior del país. Hoy reúne a más de 400 comercios de todos los rubros y emplea a más de 2 mil personas.

La variedad de calle San Luis

La gran variedad de propuestas es uno de sus sellos distintivos: indumentaria, calzado, electrodomésticos, bazar, artículos para el hogar, tecnología y mucho más. Además, en muchos de estos negocios los clientes son atendidos directamente por sus propios dueños, "lo que garantiza un trato personalizado, confianza y respuesta inmediata, a diferencia de las plataformas de compra virtual donde no hay a quién reclamar", destacaron desde el espacio rosarino.

“Queremos seguir fortaleciendo la identidad de nuestra calle, generando propuestas que atraigan al público y acompañen a cada comerciante en este contexto desafiante”, expresó Guillermo Gulam, flamante presidente del centro comercial, que invita a toda la comunidad a acompañar esta nueva etapa, donde que buscará sostener el espíritu de trabajo conjunto bajo el lema “Siempre buenos negocios”.

