La Capital | Ovación | Argentino

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Argentino juega el último partido de la fase regular en el Olaeta ante Atlas, después visitará a Cañuelas y jugará el Reducido de Primera C

7 de septiembre 2025 · 07:00hs
Argentino

Héctor Río

Argentino, en el gran triunfo con Martino al mando ante el líder Camioneros. Ahora juega con Atlas en el Olaeta.

Argentino jugará su último partido de la fase regular en el José Martín Olaeta, cuando reciba a Atlas desde las 15.30. Los salaítos ya están clasificados al Reducido de Primera C a dos fechas del final, pero pueden escalar aún uno o dos lugares, que les permitiría tener más chances de definir en casa.

El rival será Atlas, que es el primero de los que queda afuera y, por lo tanto, vendrá a barrio Sarmiento con la intención de recortar los tres puntos que lo separan del objetivo, hoy en manos de Juventud Unida, con General Lamadrid con la misma cantidad de puntos un puesto arriba.

Argentino viene de hacer un buen partido el martes pasado en la visita a Luján, pero desperdició muchas chances y se volvió con las manos vacías. Pero el equipo de Gerardo Martino volvió a mostrar que juega bien y es confiable.

Cómo está Argentino de cara al Reducido

Hoy está 5º en la tabla de la zona A, con el mismo puntaje que Sportivo Barracas (visita a Central Español el domingo) y peor diferencia de gol. Es uno de los que puede superar. El otro es Estrella del Sur, el debutante, que cuenta con 4 puntos más y a la misma hora de este sábado visitará a Lamadrid, que precisa ganar también.

>>Leer más: El argentino Colapinto le mojó la oreja a Gasly

Así las cosas, hoy Argentino enfrentaría a Justo José de Urquiza (perdió de local 1-0 con Berazategui), el 4º de la zona A, y jugará el partido de ida de la primera llave en el Olaeta y luego en Monte Hermoso. Todo eso, claro, luego de la última fecha en que visitará al ya casi eliminado Cañuelas.

Hasta podría darse el caso de que haya clásico en el Reducido, pero si eso se da es porque deberá definir en el Gabino Sosa, ya que Central Córdoba, que aún pelea por llegar a la final por el ascenso directo, en el peor de los casos finalizará en cuarta posición y, por lo tanto, definirá de local.

Noticias relacionadas
Argentino, en el vital triunfo sobre el líder Camioneros. Ahora enfrenta a Luján y sueña con dejar la Primera C.

Argentino goza de buena salud y quiere seguir con su aura ganadora en Luján

“Siempre supe que mi futuro iba a estar vinculado con el fútbol”, contó Gerardo Andrés Martino.

Gerardo Martino junior: "Que me vean como «el hijo de» a mí no me generó angustia ni mucho menos"

La facha de Franco Colapinto antes de subirse al Alpine en Monza. Se viene su segundo GP de Italia en Fórmula 1.

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

El central Juan Giménez es retirado en camilla del campo de juego en el partido ante Deportivo Riestra.

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Ver comentarios

Las más leídas

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Lo último

Netflix: la película británica que combina misterio y humor

Netflix: la película británica que combina misterio y humor

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

El Festival La Mujer y el Cine llega a Rosario con una muestra itinerante

El Festival La Mujer y el Cine llega a Rosario con una muestra itinerante

Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

La ciudad tendrá más poder para definir aspectos políticos, administrativos y económicos. El modelo de Córdoba y los pasos a seguir

Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Por Carina Bazzoni

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Por Gonzalo Santamaría y Mila Kobryn
La Ciudad

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

El gobierno contra las cuerdas

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno contra las cuerdas

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Ovación
Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C
Ovación

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

El remo se prepara para unos Juegos Jadar 2025 que prometen hacer historia

El remo se prepara para unos Juegos Jadar 2025 que prometen hacer historia

Policiales
Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el Cartel del patrón del norte
Policiales

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el "Cartel del patrón del norte"

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

La Ciudad
El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades
La Ciudad

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer
Información General

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
El Mundo

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Política

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Piden la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante
Política

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo
La Ciudad

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río
Policiales

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

Candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei
Política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública
La Ciudad

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública