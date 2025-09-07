Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Argentino juega el último partido de la fase regular en el Olaeta ante Atlas, después visitará a Cañuelas y jugará el Reducido de Primera C

Argentino, en el gran triunfo con Martino al mando ante el líder Camioneros. Ahora juega con Atlas en el Olaeta.

Argentino jugará su último partido de la fase regular en el José Martín Olaeta , cuando reciba a Atlas desde las 15.30. Los salaítos ya están clasificados al Reducido de Primera C a dos fechas del final, pero pueden escalar aún uno o dos lugares, que les permitiría tener más chances de definir en casa.

El rival será Atlas, que es el primero de los que queda afuera y, por lo tanto, vendrá a barrio Sarmiento con la intención de recortar los tres puntos que lo separan del objetivo, hoy en manos de Juventud Unida, con General Lamadrid con la misma cantidad de puntos un puesto arriba.

Argentino viene de hacer un buen partido el martes pasado en la visita a Luján , pero desperdició muchas chances y se volvió con las manos vacías. Pero el equipo de Gerardo Martino volvió a mostrar que juega bien y es confiable.

Hoy está 5º en la tabla de la zona A, con el mismo puntaje que Sportivo Barracas (visita a Central Español el domingo) y peor diferencia de gol. Es uno de los que puede superar. El otro es Estrella del Sur, el debutante, que cuenta con 4 puntos más y a la misma hora de este sábado visitará a Lamadrid, que precisa ganar también.

Así las cosas, hoy Argentino enfrentaría a Justo José de Urquiza (perdió de local 1-0 con Berazategui), el 4º de la zona A, y jugará el partido de ida de la primera llave en el Olaeta y luego en Monte Hermoso. Todo eso, claro, luego de la última fecha en que visitará al ya casi eliminado Cañuelas.

Hasta podría darse el caso de que haya clásico en el Reducido, pero si eso se da es porque deberá definir en el Gabino Sosa, ya que Central Córdoba, que aún pelea por llegar a la final por el ascenso directo, en el peor de los casos finalizará en cuarta posición y, por lo tanto, definirá de local.