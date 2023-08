Finalmente, dio a conocer las razones por las cuales se corrió de la carrera de la Sole y del lugar de exposición constante que eso implicaba. “Una de las cosas que más me propuse, sobre todo después de ser mamá, es disfrutar todo lo que estoy haciendo. Y por eso es que me animé a hacer mi carrera como solista. Uno se va poniendo más grande y sentí que hay que disfrutar, hacer lo que a uno le gusta”, explicó.

“Quería hacer lo que me más gustaba, en lo que me sienta cómoda, y no sufrir. Y a veces, estar todo el tiempo expuesto, no es fácil. La gente a veces no lo comprende porque ve lo lindo de todo, pero detrás siempre hay mucho sacrificio, mucho trabajo. Y a veces eso es muy difícil”, cerró Natalia al respecto.