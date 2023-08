Nancy Dupláa cargó contra Javier Milei luego de su victoria en las Paso

Entre las primeras en cargar contra el dirigente libertario se contó Lali Espósito , quien hizo un escueto posteo en el que hizo catarsis: "Que peligroso, Que triste" . Sus palabras recibieron una catarata de likes y comentarios, algunos a favor, otros en contra. Amalia Granata le respondió con dureza: "Lali, hace unas semanas carnearon a una mujer y se la dieron de comer a los chanchos y no te tirar un solo tweet" .

Más tarde publicó: “ Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones . Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”. El poste fue acompañado por la bandera multicolor que representa a la comunidad LGBT+. Ambas publicaciones causaron un fuerte impacto en las redes sociales .

Pampita también se manifestó su preocupación por el triunfo de Milei. "Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas", dijo en "LAM".

"Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, concluyó la modelo que fue como invitada a "LAM", el programa de chimentos que conduce Ángel de Brito por América..