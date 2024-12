Nació el hijo de Juariu tras un trabajo de parto de más de un día

El embarazo de Juariu fue una celebración en el equipo de "Cortá por Lozano", ya que la panelista pasó por el tratamiento de un cáncer de mama antes de buscar a su primer hijo.

El anuncio del embarazo con un "enigmático"

La influencer Juariu había anunciado su embarazo en el programa con un "chimento enigmático", sin que nadie en el equipo supiera que estaba hablando de ella. "Es famosa en las redes", "estuvo en Masterchef", "no tiene hijos", "su novio no es famoso", fueron algunas de las pistas que dio. Hasta que finalmente sus compañeros lo descubrieron: "¿Es lo que yo creo? “¿Me estás cargando? ¿Sos vos?", festejaron.

Juariu contó entonces que "estaba haciendo un tratamiento. No conté porque lo había dejado y porque no se sabía si era posible o no, si mi cuerpo iba a poder y si estaban bien las mamas. Dijimos ‘vamos a intentar’y la primera vez quedé”.