Muerte de Jorge Lanata: Romina Manguel apuntó contra Elba Marcovecchio y negó haber sido su amante

Romina Manguel , periodista y ex compañera de Jorge Lanata , cuestionó públicamente las declaraciones de Elba Marcovecchio , viuda del reconocido periodista , tras su fallecimiento. Según Manguel, los comentarios de Marcovecchio no estarían alineados con los valores y pensamientos que Lanata sostenía en vida.

La controversia se desató luego de que Marcovecchio hablara sobre la forma en que Lanata quería ser recordado y diera detalles de su vida personal y profesional. "Jorge no habría querido que se hablara de ciertas cosas. Él era una persona que protegía mucho su intimidad, aunque su vida estuviera siempre expuesta por su trabajo", señaló Manguel en una entrevista.

Además, Manguel remarcó que Lanata tenía una forma única de comunicar y que no necesitaba que otros reinterpretaran su legado. "Sus palabras siempre fueron claras, no hace falta añadirles más significados ni justificarlas", expresó.

LANATA hoy se te extraña más. Porque no sé que hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores. Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales.…

Rominga Manguel apuntó directamente contra la ex de Lanata

En otro posteo por X, Romina Manguel manifestó: “Y seamos adultos y digamos todo. La animosidad de Elba hacia mi no tiene que ver con Jorge”.

“Ni siquiera por no haber sido ella parte de la historia de Lanata como le hubiese gustado. Mi amistad con Burlando la detona. No sabe qué me puede haber contado de su larga y fallida relación laboral”, siguió.

Manguel cerró: “Tranquila. Acaban de enterrar a JL. Tu puterío es otra historia y jamás le hubiese dicho nada a Jorge porque si, estaba muy enamorado de vos. Hace el duelo en paz y déjalas a sus hijas hacerlo también. Gracias”.

Romina Manguel, Jorge Lanata y las carteras Hermès

La viuda de Lanata ventiló un supuesto mensaje con un contenido llamativo a la hora de citar las conversaciones de su marido. Según comentó durante una entrevista en "LAM", la conductora de "Opinión Pública" le dijo a su exjefe: "Lo que te haría por una cartera Hermés".

Marcovecchio reconoció que tiene una mala relación con Manguel e incluso planteó que sólo se trata de una reacción ante críticas previas. "Nunca lo hubiera dicho si ella no hubiera tenido el caradurismo de hablar de mí", aseveró.

Por otra parte, la última esposa del periodista reconoció que jamás pensó en confrontar a la exproductora de radio. No obstante, sus declaraciones generaron una desmentida mordaz de parte de la otra protagonista.