Morena Rial volvió a defender a Aníbal Lotocki y recibió críticas

Hace pocos días, More había mostrado en su cuenta de Instagram que se había sometido a un aumento de glúteos. Cuando le consultaron si no le generaba temor someterse a procedimientos estéticos en un momento en el que están bajo la mira por los casos de mala praxis de Lotocki, la hija de Jorge Rial dijo: “No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo que no es su culpa”.