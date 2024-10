Mirtha Legrand recibió un Doctorado Honoris Causa y bancó la universidad pública

“Ni siquiera en mis más remotos sueños imaginé estar acá recibiendo este reconocimiento. Recuerdo cuando comencé mi carrera en el cine, tenía 14 años. Desde entonces tuve una vida llena de experiencias maravillosas, con aprendizajes, con aciertos y errores, pero siempre actuando de buena fe. Se los puedo asegurar. Y si algo me ha mantenido en pie todo este tiempo fue la pasión por lo que hago, esa chispa que nunca se apaga y que me sigue impulsando día tras día”, aseguró La Chiqui, visiblemente emocionada, en su discurso de agradecimiento.

“Siempre me esforcé en dar lo mejor de mí en mis más de 80 años. Han sido más de ocho décadas, dedicándome enteramente al cine, el teatro y la televisión. Y la única carrera por la que no hice el menor esfuerzo es para esta que hoy me recibe con título de doctora”, agregó la conductora, quien no dudó en mostrar su sentido del humor: “Siempre actualizada, puedo decirles que esta doctora ya no quiere tango, quiere rap, trap y reggaetón”.

Para finalizar, Legrand expresó su apoyo a la universidad pública, en el marco de la lucha ante la falta de financiamiento sostenida por el gobierno nacional.

“Y en un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país, no quiero dejar de expresar mi apoyo y orgullo a quienes hicieron grande a la universidad pública. Una potencia mundial como Estados Unidos tiene solo diez universidades públicas, Argentina tiene 70. Está muy bien que los distintos gobiernos hagan un saneamiento de lo que está mal, pero con el máximo cuidado, con respeto y preservando un tesoro que tenemos, que nos envidia el mundo entero: la educación universitaria gratuita”, cerró Mirtha.