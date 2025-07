Agosto en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

La exitosa serie protagonizada por Jenna Ortega regresa con nuevos episodios. La hija de los Addams continúa su vida en la Academia Nevermore, enfrentando enemigos y revelaciones familiares. La producción mantiene su estética gótica, con toques de humor negro y suspenso.

>> Leer más: Netflix: viral adelanto de "En el barro"

“Los diamantes de Amberes: el robo del siglo”. 8 de agosto

El documental reconstruye uno de los asaltos más audaces de la historia reciente: el robo de diamantes del centro comercial más custodiado de Bélgica en 2003. Con entrevistas, archivos y reconstrucciones, revela los detalles detrás del golpe millonario.

“En el barro”. 14 de agosto.

La nueva serie de Sebastián Ortega se inscribe en la misma línea temporal que “El Marginal” pero transcurre, en cambio, en una cárcel de mujeres. La trama se enfoca en la vida de la pareja de Mario Borges (interpretado por Claudio Rissi), Gladys Guerra, mejor conocida como “La Borges”, encarnada por Ana Garibaldi.

El elenco lo completan Rita Cortese, Valentina Zenere, María Becerra, Lorena Vega y Alejandra “Locomotora” Oliveras, entre otras.

>> Leer más: La película que Taylor Swift recomendó en Netflix y el motivo detrás de sus palabras

“Duna: Parte 2”. 21 de agosto

La esperada secuela del universo creado por Frank Herbert aterriza en la plataforma. Paul Atreides (Timothée Chalamet) une fuerzas con los Fremen para vengarse de quienes destruyeron a su familia. Una épica de ciencia ficción con un despliegue visual impactante.

“El club del crimen de los jueves”. 28 de agosto

Basada en la novela best seller de Richard Osman, esta serie sigue a un grupo de jubilados que se entretienen resolviendo crímenes, hasta que uno real los involucra. Está protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

>> Leer más: La vigencia de los reality shows: ¿Por qué siguen fascinando al público?

“The Biggest Loser: la verdad del reality para perder peso”. 15 de agosto

Una investigación que expone lo que realmente ocurrió tras bambalinas del popular programa televisivo que prometía transformar la vida de sus participantes mediante la pérdida extrema de peso.

Embed - Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser | Official Trailer | Netflix