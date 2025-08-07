Fundar organizó "Construir Salud": una jornada integral sobre seguridad e higiene en la construcción

Con el compromiso de promover entornos de trabajo más seguros y saludables, Fundar llevó adelante la jornada “ Construir Salud ”, un evento integral enfocado en la seguridad, higiene y salud laboral, especialmente en el ámbito de la construcción.

El encuentro tuvo lugar el sábado 2 de agosto en la obra Ana de Fundar (Carballo y Avellaneda) , y contó con la participación de colaboradores de la empresa, especialistas del sector y representantes de instituciones públicas y privadas.

Durante la jornada, se desarrollaron charlas y talleres prácticos que abordaron temáticas clave para la prevención y el cuidado en el ámbito laboral, tales como:

Educación vial y uso de elementos de protección personal: concientización sobre el uso correcto de equipos de seguridad.

Prevención de consumos problemáticos: herramientas de acompañamiento y sensibilización.

Chequeos de salud y promoción de hábitos saludables: estrategias para fomentar el bienestar integral en el trabajo.

Primeros auxilios y seguridad personal en obras civiles: buenas prácticas para prevenir y actuar ante incidentes.

Rescate en altura y situaciones de atrapamiento: procedimientos y técnicas de seguridad ante emergencias.

El evento contó con el valioso aporte de especialistas y organizaciones comprometidas con la seguridad y la salud laboral, entre ellas:

Prevención ART – Grupo Sancor

Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos (Municipalidad de Rosario)

Programa Siempre Casco (Municipalidad de Rosario)

Scorsetti Seguros

Con “Construir Salud”, Fundar reafirma su compromiso con la comunidad y con la implementación de políticas activas en materia de seguridad e higiene en el trabajo.