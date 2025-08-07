La Capital | Novedades | Fundar

Fundar organizó "Construir Salud": una jornada integral sobre seguridad e higiene en la construcción

7 de agosto 2025 · 14:47hs
Con el compromiso de promover entornos de trabajo más seguros y saludables, Fundar llevó adelante la jornada “Construir Salud”, un evento integral enfocado en la seguridad, higiene y salud laboral, especialmente en el ámbito de la construcción.

El encuentro tuvo lugar el sábado 2 de agosto en la obra Ana de Fundar (Carballo y Avellaneda), y contó con la participación de colaboradores de la empresa, especialistas del sector y representantes de instituciones públicas y privadas.

Durante la jornada, se desarrollaron charlas y talleres prácticos que abordaron temáticas clave para la prevención y el cuidado en el ámbito laboral, tales como:

  • Rescate en altura y situaciones de atrapamiento: procedimientos y técnicas de seguridad ante emergencias.

  • Primeros auxilios y seguridad personal en obras civiles: buenas prácticas para prevenir y actuar ante incidentes.

  • Chequeos de salud y promoción de hábitos saludables: estrategias para fomentar el bienestar integral en el trabajo.

  • Prevención de consumos problemáticos: herramientas de acompañamiento y sensibilización.

  • Educación vial y uso de elementos de protección personal: concientización sobre el uso correcto de equipos de seguridad.

El evento contó con el valioso aporte de especialistas y organizaciones comprometidas con la seguridad y la salud laboral, entre ellas:

  • Prevención ART – Grupo Sancor

  • Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos (Municipalidad de Rosario)

  • Programa Siempre Casco (Municipalidad de Rosario)

  • Scorsetti Seguros

Con “Construir Salud”, Fundar reafirma su compromiso con la comunidad y con la implementación de políticas activas en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Este jueves se realizó la Justicia realizó la reconstrucción del hecho en el Parque de España para dilucidar la causa de muerte de Giovani Mvogo Eteme, sucedida el 28 de noviembre de 2024
Por Matías Petisce
