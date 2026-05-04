La Capital | Zoom | Darío Barassi

Darío Barassi mostró en redes sociales la carta de su hija: "Querido padre, me voy a vivir a Europa"

El conductor compartió el mensaje que le dejó Emilia, tras enterarse que tiene ciudadanía europea. La publicación acumuló miles de "Me gusta"

4 de mayo 2026 · 09:35hs
Darío Barassi junto a Emilia

Darío Barassi junto a Emilia, la primera hija que tuvo con su esposa, Lucía Gómez Centurión. 

El actor y conductor argentino Darío Barassi suele ser noticia por sus ocurrencias y el humor que despliega en el programa "Ahora caigo". Sin embargo, también utiliza sus redes sociales para mostrar un costado más íntimo y personal.

En esta oportunidad, Barassi volvió a dar que hablar al compartir con sus seguidores una tierna carta que le escribió su hija Emilia. Aunque habitualmente es él quien publica mensajes emotivos y palabras de amor, esta vez fue la pequeña de seis años quien lo sorprendió con una carta que rápidamente acumuló miles de “Me gusta”.

Cabe recordar que Emilia es la primera hija que tuvo junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión. La pareja también tiene a Inés, la menor de la familia.

>> Leer más: La emotiva señal que recibió Darío Barassi en el aniversario de la muerte de su mamá

La carta de la hija de Darío Barassi

En un posteo en Instagram, el humorista compartió la imagen de la tierna carta que su hija le dejó sobre el escritorio.

“Querido padre, lo lamento. Me voi a vivir a Europa con Anto y muchas amigas. Perdón. Con amor, Emi. Lo lamento”, decía el mensaje escrito a mano.

Con algunos errores de ortografía, la pequeña escribió el texto en una hoja en blanco, con dibujos e incluso un sticker. En ese contexto, el actor explicó el detrás de la situación: “Hace un día le conté que tiene ciudadanía europea y hoy me deja esta carta bajo la puerta de mi escritorio”, relató Barassi en la descripción del posteo

Además, el conductor aseguró que le pediría a su hija practicar la escritura correcta de la palabra “voy”, haciendo alusión al error ortográfico que aparecía en la carta.

Rápidamente, la publicación se llenó de “Me gusta” y comentarios.

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