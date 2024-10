Más stand up: Ezequiel Campa agregó una nueva función en Rosario

El humorista regresa a la ciudad para presentar "Sí pero no", su quinto espectáculo. Las funciones son el sábado 2 de noviembre, en el Teatro Mateo Booz, a las 20 y 22.30

Ezequiel Campa vuelve a Rosario para presentar su show de stand up "Sí pero no" con doble función en el teatro Mateo Booz

Ezequiel Campa vuelve a Rosario y esta vez por partida doble. El humorista presenta "Sí pero no", su quinto espectáculo de stand up, por el que fue nominado a los Premios Estrella de Mar 2023 en la categoría Mejor Show de Stand Up. En la ciudad, se presentará el próximo sábado 2 de noviembre, a las 20 y a las 22.30 (nueva función) en el Teatro Mateo Booz (San Lorenzo 2243).