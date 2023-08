Mariano Martínez reflexionó sobre el bullying que sufrió en redes sociales

En una entrevista con “Intrusos”, Martínez explicó que hacía ese tipo de videos por “distracción” y “divertimento”. Después, reflexionó sobre las dinámicas de comentarios en redes a las que estuvo expuesto: “Genuinamente, no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite, cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”.

Entre las varias críticas que recibió Martínez, hubo hasta quienes lo trataron de loco o pusieron en duda su salud mental. “Por eso me parece grave el tema: ¿cuál es el límite y el parámetro para que a alguien lo traten de esa manera o lo defiendan por la misma razón? Realmente me sentí vapuleado, humillado. Sentí que me veían en el piso y me pegaban en la cabeza. La verdad es que no veía razones para que eso sucediera”, comentó el actor al respecto.