Mariah Carey y los secretos de la canción navideña "All I want for Christmas is you"

Mariah Carey, la cantante del hit "All I want for Christmas is you", el hit de Navidad

Ya es una tradición que se repite al llegar a los últimos meses del año. “All I want for Christmas is you” , la canción más famosa de Mariah Carey, comienza a escucharse de manera insistente y anuncia la llegada de las fiestas, en particular la Navidad . Gracias a la fácil viralidad en las redes sociales, esta canción ha logrado convertirse en un sinónimo de Navidad.

Se estrenó "Now and then", el último tema inédito de los Beatles

Si bien “All I want for Christmas is you” fue lanzada en 1994, casi hace 3 décadas, sigue siendo un hit que rompe records año tras año, transmitiendose de generación en generación.

Lo que muchos no saben son los secretos que se ocultan detrás de este éxito navideño, el cual, en un principio, no iba a ser grabado. Además, muchos rumores sostienen que la canción más escuchada de Mariah Carey se inspira en la difícil infancia atravesada por la artista.

Embed

Por si fuera poco, trascendieron noticias sobre una supuesta demanda de plagio a Mariah Carey. ¿Cuánto hay de verdad en esto?

La historia detrás de “All I want for Christmas is you”

En noviembre de 1994, Mariah Carey estaba en la cima de su carrera y decide lanzar un disco llamado “Merry Christmas” ("Feliz Navidad"). Dentro de esta placa, una de las canciones era “All I want for Christmas is you”, hoy convertida en un éxito musical.

Sin embargo, en su momento, este proyecto no fue muy bien recibido por la discográfica que manejaba la carrera de Carey, ya que se consideraba que lanzar un CD navideño no era algo propio de una artista que se encontraba en su auge. Era algo propio de celebridades que se estaban retirando del mundo del espectáculo y se encontraban en el ocaso de sus vidas.

>>Leer más: Las provocativas fotos de Mariah Carey que despertaron halagos y críticas por los retoques

Es por esa razón que Columbia Records, empresa con la que Mariah trabajaba, se oponía al lanzamiento de este disco, pensando que podía perjudicar la carrera de la artista. Por eso el tema “All I want for Christmas is you” casi no se graba.

No obstante, gracias a la insistencia de la cantante y de su entonces marido, el empresario Tommy Motola, el proyecto avanzó y la canción terminó siendo el hit navideño por excelencia.

"Merry Christmas", el disco navideño de Mariah Carey "Merry Christmas", el disco navideño de Mariah Carey, lanzado en 1994.

“All I want for Christmas” fue un invito de Mariah Carey y su productor musical, Walter Afanasieff. Por un lado, la cantante se ocupó más que nada de la letra, mientras que Afanasieff se encargó de componer la música.

A pesar de que la canción habla de Navidad, temporada donde el frío impera en Estados Unidos, país de donde proviene la cantante, este hit comenzó a producirse en junio, mes muy caluroso para el hemisferio norte. Para entrar en un mood propio para la canción, a pesar de las altas temperaturas, Mariah Carey decoró el estudio de grabación y su propia casa con decoraciones navideñas.

Finalmente, la canción fue lanzada al público en octubre y fue recibida con muy buenas críticas, lo que sorprendió a la discográfica.

La inspiración detrás de “All I want for Christmas is you”

Actualmente, “All I want for Christmas is you” cosecha una popularidad innegable, de hecho, es uno de los singles más escuchados de todos los tiempos.

Mariah Carey logró convertirse en la primera artista femenina en ocupar el top 1 del ranking de Billboard durante 3 décadas diferentes. El éxito también fue monetario, según estimaciones de la revista Forbes, en los primeros 25 años del tema, en el periodo 1994 y 2019, Mariah Carey facturó más de 60 millones de dólares tan sólo con los derechos de la canción.

>>Leer más: Mientras prepara su nuevo material musical, Mariah Carey posa desnuda en la bañera

Sin embargo, Mariah Carey proviene de orígenes muy humildes, lo que la llevó a enfrentarse a diferentes carencias durante su infancia. Además, al ser hija de una mujer irlandesa y un afroamericano, recibió críticas e insultos por su interracialidad al crecer.

Mariah Carey en sus años de juventud Mariah Carey en sus años de juventud

En un documental donde se realiza un repaso por su historia de vida, Carey se expresó acerca de la importancia que le otorga a las festividades: “Siempre quise que la Navidad fuese perfecta, pero tenía una familia disfuncional que las estropeaba cada año”. Además, relató las dificultades económicas que sufría su familia: “No teníamos mucho dinero, así que mi mamá a veces envolvía frutas como regalo”.

Revisando su difícil infancia, es lógico pensar que Mariah Carey escribió esta alegre y pegadiza canción buscando reivindicar la Navidad, darle la importancia que se merece y que no pudo darle cuando era más pequeña.

Demandas por un supuesto plagio de “All I want for Christmas is you”

Mariah Carey fue denunciada legalmente por su canción más famosa. Más de una vez.

Los músicos Andy Stone y Troy Powers demandaron a la artista por haber cometido plagio en “All I want for Christmas is you”, que tiene igual nombre que un tema producido por esos artistas en Luisiana, Estados Unidos.

La primera demanda se realizó en 2022, pero en ese momento el caso fue desestimado y Carey logró evitar un mayor problema. No obstante, Stone y Powers volvieron a denunciar a la cantante este año, justo antes de que comience noviembre, para opacar la temporada de mayor recaudación de “All I want for Christmas is you”.

Esta vez, no sólo se denuncia a la cantante, si no también a su productor Walter Afanasieff. La demanda por daños y perjuicios, además de reclamar un plagio en el nombre del tema, afirma similitudes esenciales en la melodía. Se le solicita a los demandados una suma de 20 millones de dólares.

Por el momento, no hay más noticias sobre la resolución del caso.