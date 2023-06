María Becerra cruzó al streamer Coscu por dudar la autoría de sus letras 

En su respuesta, la “Nena de Argentina” aclaró que efectivamente la canción era de su autoría, en colaboración en un fragmento con el artista XROSS, encargado de la producción musical del tema. Además, le señaló a Coscu que era machista su comentario por asumir que como “la barra” (la frase) era buena, no la había escrito ella sino un hombre.

Mejora el estado de salud de Silvina Luna: "Está sensible y de muy buen humor"

Bizarrap reveló por qué no le pone nombre a sus legendarias sesiones

En el video reacción al tema y videoclip de “Corazón vacío”, Coscu elogió a Becerra por su performance, pero de una manera un poco extraña. “¿Habrá sido FMK? Nos responderá ella si preguntamos abiertamente quién escribió ese ‘barrón’ ¿Lo escribiste vos? No mientas, no mientas. Lo escribiste vos, sos buenísima. Y si no, también”, dijo.