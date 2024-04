Marcelo Tinelli quiso desactivar la polémica con Tini: "Le deseo lo mejor"

La palabra de Marcelo Tinelli sobre Tini

Marcelo Tinelli también se pronunció finalmente sobre la polémica, de la cual también había opinado públicamente su hija Cande. “Hablando desde el corazón, quiero y respeto a esa persona y jamás haría o diría algo para lastimarla. Ni a ella ni a su familia. Me llevo bien, posta”, dijo la influencer sobre Tini, también a través de Instagram.



Según Marcelo, no existen rencores con Alejandro y las problemáticas entre ellos están saldadas hace tiempo. Además, el conductor se expresó sobre la controversia con la cantante: “Con respecto a Tini, yo la admiro como cantante y profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado y mis hijas la aman. Hasta ya sabían del tema que iba a sacar. Tini habló con las dos más grandes. Me dijeron ‘por favor, papá ya está, ella necesita hacer un proceso que ella vivió’. Es totalmente entendible”, aseguró Tinelli, en diálogo con “LAM”.

Marcelo Tinelli habló de la canción de Tini Stoessel contra él

"La admiro como profesional y le deseo lo mejor".



“La admiro como profesional y le deseo lo mejor”.



“Yo no me voy a hacer cargo. Ella lo vivió de esa manera y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista. Le deseo lo mejor y a mí eso no me puede enojar. Al contrario. Con todo lo que ha pasado, lo que quiero es que le vaya bien. Es una artista argentina que estamos orgullosos de verla en cualquier lugar del mundo. Siempre le deseo lo mejor. Es muy amiga de mis hijas y no podría estar mal con ella”, señaló.