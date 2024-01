Marcelo Tinelli mostrará su vida cotidiana en un reality show

Por su parte, Juanma Martínez Medina, showrunner de la serie, apuntó: “Lo que me sedujo especialmente de este proyecto y me animó a liderarlo fue el desafío que me presentó Marcelo Tinelli en una charla que mantuvimos durante el mundial de Qatar. Me dijo que quería que contara cómo es él realmente, sin filtros”. Y agregó: “En «Los Tinelli» van a descubrir a un Marcelo auténtico, íntimo y nunca antes visto. Lo van a ver en su rol de padre, amigo y pareja”.

Son varios los famosos que en los últimos años han abierto las puertas de sus casas para mostrar su vida cotidiana en realities. El reality más exitoso ha sido el de las Kardashian, que todavía está en el aire, pero también fueron protagonistas de este tipo de programas Ozzy Osbourne, Ricardo Montaner, Ricky Martin, Jessica Simpson, Mariah Carey, Britney Spears y Paris Hilton.