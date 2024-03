Marcelo Polino habló de su enojo con Lali Espósito: "Se portó muy mal conmigo" 

“Empiezo una relación maravillosa. Una chica súper talentosa, súper laburadora. Acompañaba porque me divertía y porque era buena onda”, sumó el mediático. Luego, expuso una primera desilusión cuando Lali no quiso ir como invitada a uno de los programas que Polino conducía en Telefé. “Me dijo que no podía porque estaba haciendo música y que me iba a hacer un Zoom. No pasa nada, podés no tener ganas, estás superada por el éxito y no pudiste venir”, apuntó Marcelo.