Marcelo Polino habló sobre la salud de Antonio Gasalla: "Ya no nos reconoce"

Antes de viajar a Mar del Plata, el periodista pasó a saludar a su amigo y reveló que “se fue con mucha angustia”. “Yo no quería venir a Mar del Plata sin verlo así que lo fui a ver y la verdad que me quedó una sensación de mucha tristeza. Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no reconoce a nadie, ni a sus familiares ni amigos”, expresó muy triste Polino en Socios del Espectáculo, que en Rosario se emite por elTres.