Manuel Wirtz, un "buscador de tesoros sin mapa" que llega a Rosario con música y sorpresas

Con tanto camino recorrido, definir a Manuel Wirtz no es cosa sencilla, debido al amplio rango de actividades desplegadas durante su carrera. En su faceta de músico y compositor, el nicoleño se presenta este sábado en el teatro Broadway de Rosario junto a su banda para hacer un repaso de clásicos, ofrecer versiones inéditas y hasta dar una sorpresa. Las entradas para el recital tienen 20% de descuento para suscriptores de La Capital y habrá, además, sorteo de entradas.

Sin tantas vueltas, el artista asegura, en diálogo con La Capital previo a su show en la ciudad, que es un “contador de historias", algo así como "un buscador de tesoros sin mapa”. Su currículum , sin embargo, no puede disimular su modestia: Wirtz es cantante, músico, compositor, productor de música, actor, mimo, director de teatro, conductor de televisión y hasta fue director de la República de los Niños, complejo ubicado en cercanías de la ciudad de La Plata.

“Me siento afortunado y privilegiado de poder presentarme nuevamente en Rosario. Es una fiesta tocar acá con la banda”, anticipa quien, en sus 35 años de carrera, editó once discos y realizó 1500 presentaciones a nivel nacional e internacional .

Contador de historias

Wirtz es multifacético y cuesta encasillarlo en un rubro. Definirlo a través de alguna de esas aristas sería limitarlo. Por eso, él mismo encuentra el concepto adecuado, situándose como un “contador de historias, un buscador de tesoros sin mapa”.

“Uno por costumbre o por naturaleza busca un nicho para definir a alguien. A mí me gusta la idea de ser un contador de historias. No hay mapas del tesoro en esta profesión: encontrar una buena historia para contar un buen espectáculo que dirigir”, reforzó.

Este contador de historias disfruta de cada una de las que le toca narrar, ya que no puede quedarse sólo con una: “Me quedo con todas porque siempre hice lo que me gusta y cada canción tiene su encanto", sostuvo, aunque reconoció: "La música es el vehículo que más placer o más alegrías me dio”.

El tiempo que lleva Wirtz subido en los escenarios hace pensar en cómo es la fórmula para mantener el entusiasmo. Enseguida, el cantante menciona que el vértigo y el “qué va a pasar” disipa cualquier sentimiento de monotonía sobre la actividad que, como dice, más alegrías le regaló.

“Es la imagen del tipo parado frente al toro”, comienza a describir, para sumar: “Aparece el temor, el vértigo y el «qué va a pasar». Pero a los pocos segundos, siento la energía depositada en la gente, que acumula durante la espera, y ya me doy cuenta de cómo la voy a pasar. Los años me han indicado cómo se va a mover el toro”.

De todo se lleva un aprendizaje, incluso de sus “desafíos” con los públicos ante los que se presenta: “Sigo aprendiendo, es lo más entretenido de la vida. Sobre todo, cuando te equivocás”.

