Maluma negó haberse peleado con hinchas argentinos durante la final de la Copa América

Una vez finalizado el partido, con el triunfo de Argentina con gol de Lautaro Martínez en el alargue, Maluma vivió un particular momento con hinchas argentinos en plateas y palcos contiguos . Según se pudo ver en videos que se viralizaron en redes, el cantante se mostró enojado y gesticulando contra simpatizantes rivales. No obstante, el artista negó haber participado de una pelea, y le pidió a sus seguidores que “no crean todo lo que ven”.

El cantante expresó que no estaba en una disputa contra los argentinos, sino que estaba alentando a su selección y a su gente: “No me estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente por el equipo, por la gente de Colombia. Que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil”, continuó el cantante de “El perdedor”.

Maluma no perdió la oportunidad para felicitar a su equipo por haber dejado todo en la cancha: “Quiero saludar a ese pueblo colombiano, a ese equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijuemadre. Gracias por ese esfuerzo y esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto”, dijo el músico, y agregó: “Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Nos ponen cada vez en lo más alto. Me siento orgulloso de ser colombiano. Qué final, qué momentos y qué pasión por el fútbol, es un momento que nunca voy a olvidar”.

Para cerrar, el colombiano felicitó a la selección argentina por su logro, pero recordó que ambos equipos se volverán a encontrar en las eliminatorias para el Mundial de 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

“Felicidades al pueblo argentino por esta Copa América, nos vemos, en un futuro muy cercano, vamos a ver qué va a pasar. Estamos listos pa’l mundial. Felicidades, mi selección”, concluyó Maluma.