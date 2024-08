Luis Landriscina habló de su salud tras una operación: "Me mataron pero no me morí"

“De salud estoy bien, me mataron, pero no me morí. La operación por la cual estuve internado en la Fundación Favaloro ya está cicatrizada. Tengo que cuidarme un tiempito todavía, pero estoy. Salí a flote”, aseguró Luis en diálogo con el medio Teleshow. Landriscina fue operado de una hernia inguinal el pasado 26 de julio y se encuentra en su casa en proceso de recuperación.