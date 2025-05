Luciana Elbusto habló de su relación con Brancatelli: "Quizás me esté odiando pero yo lo quiero" Reconoció haber sido la tercera en discordia en la pareja del periodista y Cecilia Insinga, y reveló que hubo una reunión entre los tres 13 de mayo 2025 · 19:54hs

La periodista Luciana Elbusto, quien reconoció haber sido la tercera en discordia en la pareja de Diego Brancatelli y Cecilia Insinga, admitió que tuvieron una reunión los tres para saber "cómo seguir adelante con todo esto", dijo que entiende que él "tiene que cuidar a su familia" y sostuvo: "Quizás me esté odiando, pero obvio que yo lo quiero".

“Fue un proceso. Cada uno eligió como afrontarlo o transitarlo. Quizás la mía no sea la manera correcta o me equivoco y mañana tengo que pedir perdón", afirmó en diálogo con "Intrusos", y añadió: "Quizás esto fue el cierre definitivo a una relación y capaz que no lo vea más porque se enoja conmigo. Es probable que esto haya servido para terminar y que cada uno acomode su vida".

“Tengo que cuidar mi vida. Me siento en una situación en la que no me cuido por ningún lado, ni emocional ni anímicamente", sentenció.

Elbusto reconoció que cuando se hizo pública su relación con Brancatelli hablaron los tres por mensaje de texto y se reunieron. “En un momento los tres decidimos evitar hablar con la prensa. No me pidieron que niegue la relación, sino que no diera notas", indicó, y dijo: “Tuvimos una charla los tres, el miércoles, para ver cómo seguíamos adelante con todo esto porque se estaba desbordando. Creo que ellos tienen más experiencia porque atravesaron escándalos". “Si me quiebro y lloro, es por la impotencia de no saber para dónde ir entre las presiones de un lado y el otro, además de los sentimientos de uno", remarcó, y añadió cuál es ahora su objetivo: "Cuidar a todos, a mi familia, a la suya... Hay una mujer del otro lado también, que no la está pasando bien". “No duele lo que diga en público porque entiendo que tiene que cuidar a su familia", aseveró. Aseguró que "Diego es muy buena persona" y afirmó: “Obvio que lo quiero, claro que sí. Quizás me esté odiando o el día de mañana le tenga que volver a pedir perdón".