Los Palmeras: "Uno de nuestros sueños es grabar con Fito Páez"

"¿Te cuento un secreto?", propone Marcos Camino, el acordeonista de Los Palmeras, y la respuesta no puede ser no positiva. "Rosario es el mejor lugar del planeta para nosotros. Tantos lugares, clubes, vecinales, hospitales, cárceles donde fuimos con nuestro arte. Rosario nos catapultó al país y al mundo", confiesa el músico que este sábado se presentará en la Feria del Libro de Rosario. Llegará con un libro bajo el brazo: “Los Palmeras: Reyes de la Cumbia”, que repasa la historia de la banda que llevó la cumbia santafesina a los escenarios menos pensados. Un camino emprendido hace poco más de 50 años que no se detiene y va por más. Por ejemplo, grabar con Fito Páez.