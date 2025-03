Los Decoradores reviven lo mejor de Los Redondos en Rosario

Actualmente, la banda está formada por los cuatro ex Redondos (Dawi en saxo, Fargo en guitarra,“Semilla” en bajo, y Aramberri en batería), Jorge Cabrera en voz, Oscar Kamienomosky en guitarra y Mariano Pirato en teclado y voz.

El origen del reencuentro está en 2015, del cruce de SemiDawi (espectáculo experimental de Dawi y Semilla) con The Comando Pickless (banda de Walter Sidoti, quien más adelante fue reemplazado por Aramberri) en un festival a beneficio de Enrique Symns. En 2017, empezaron a recorrer el país evocando el siempre vivo espíritu ricotero. Desde entonces las presentaciones fueron continuas, extendiéndose a un público creciente y transgeneracional en nuevos escenarios en Argentina y Uruguay.

Antes de su paso por Rosario, Sergio Dawi dialogó con La Capital y habló sobre la perpetua relevancia del repertorio de Los Redondos en el imaginario colectivo argentino.

La banda se presenta como un “tributo al público”. ¿Cómo viven el vínculo con ese público que se sostiene, y que a su vez va cambiando?

Seguimos sorprendiéndonos. Es parte de esta gran suerte que tenemos. Todo sigue teniendo una emotividad que nos hace estar cada vez más cerca del público. Es un agradecimiento que sigue vivo. También notamos y confirmamos que cuando digo público también digo familia, porque estos encuentros muchas veces se parecen a las familias que se reúnen cada tanto y viven cosas cautivantes, aunque esos encuentros no sean diarios o frecuentes. Acá sucede lo mismo. Hay gente que se hizo amiga a partir de venir a nuestros shows. Por eso muchas veces el saludo es “hola, familia”. Y creo que todos nos sentimos reconocidos con esa frase.

El mismo nombre de la kermesse evoca la cuestión de la celebración popular y colectiva. ¿Qué hay de eso?

Tratamos de mantener siempre una cuestión solidaria, que también tiene que ver con las kermesse históricas, que han sido formas de recaudar unos mangos para el club o la parroquia del barrio. Hay un propósito en el encuentro. Como parte de la kermesse, tenemos a los artesanos, a quienes hacen camisetas, pinturas. Eso también es parte de este mundo que se armó.

El repertorio redondo está muy vivo y muy vital. Hay muchos pibes que arrancan a tocar un instrumento o tienen sus primeras bandas para tocar temas de Los Redondos. ¿Qué les pasa con este legado?



De entrada, te diría que confirma que la lírica de las canciones siguen hablándole al presente, aunque hayan sido escritas hace treinta años. Eso no es algo menor, es una virtud del Indio y cómo ha sabido con su poesía permanecer en el tiempo. Vemos la cantidad de público joven que tenemos, y muchas veces sucede que vienen padres con hijos, y a veces abuelos con hijos y hasta nietos. Creo que eso se manifiesta también en los grupos tributo, que hay por todo el país. Hay que agradecer por cómo estos grupos han logrado mantener estas canciones vivas a lo largo del tiempo. Se sienten representados por estas canciones que también son una manera de ver el mundo. Y lo hacen con cierta libertad, porque depende la época en que se esté, la interpretación de esas canciones es diferente. Creo que ese es un guiño que los chicos y los menos chicos captan, y que es parte de la explicación de que estos grupos sigan manteniendo firme la antorcha redonda.

¿Qué te pasa a vos con ese repertorio, después de tanto tiempo?

A mí me siguen movilizando las canciones, me siguen significando. Si no, creo que no estaría haciendo esto. A cierta edad, si lo que estás haciendo no tiene un sentido, mejor no hacerlo. En este último mes me ha pasado que estuve tocando con Morphine, es la cuarta vez que me invitan a tocar con ellos cuando vienen de gira. Ellos han sembrado con sus discos y sus giras un público de culto. Cuando toco con ellos, también encuentro un sentido a esto que le sucede a la gente. Me pasó lo mismo con Andrea Prodan, que está haciendo un homenaje a Bowie. Creo que podríamos generalizar y decir que la música es una movilizadora de emociones y de vida. En mi caso, tengo la suerte de poder seguir transitándola y viviéndola. Los temas son tan variados que mi vínculo con cada uno va cambiando según cómo esté yo. Hay veces que estoy más cerca de los que hablan de amor, a veces de los más sociales. Pero siempre estoy muy comprometido con estas canciones.

El saxo ha tenido un lugar destacado en bandas icónicas del rock nacional, como Los Redondos, Sumo, Los Abuelos de la Nada. ¿A qué le atribuís este rol diferenciado de un instrumento que en otros lugares suele estar más vinculado a otros géneros o al ámbito académico?

En general, el rock está armado en su formación ligado a la voz, batería, guitarra y bajo. El saxo ha tenido en el blues y en el jazz antecedentes muy potentes, y creo que en su característica es un instrumento muy ligado a la voz. Es un instrumento cantante. Así que era cuestión de darle un espacio, un lugar. Creo que los saxofonistas tuvimos la suerte de que el instrumento tenga ese ida y vuelta entre géneros, con la empatía de las bandas. Me siento un suertudo.

La presencia del instrumento en la cultura popular argentina también generó que muchas personas jóvenes se animen a aprender a tocarlo. ¿Qué le dirías a quienes están arrancando su camino con el saxo?

Diría que hay que darle rienda a los sentimientos, y encontrar un lenguaje personal. Más allá de lo técnico que requiere cualquier instrumento, creo que el saxo con su variedad de registros da una posibilidad de que el instrumento y su sonoridad estén vinculados a lo que uno desea. Las canciones son un puntapié para encontrarse. Así que bienvenidos a los futuros alumnos o curiosos del saxo.