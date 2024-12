Los 5 escándalos más destacados de la farándula argentina en 2024

Aunque el año todavía no terminó, es momento de balances y repasos: los escándalos que marcaron la farándula argentina durante el 2024. Desde romances inesperados e infidelidades hasta muertes que conmocionaron al país, los titulares más resonantes de este año no dejaron indiferente a nadie.

Al poco tiempo la rosarina le escribió un sentido mensaje a sus seguidores: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy". Durante meses, las redes sociales y los programas de televisión estallaron con rumores, opiniones y debates sobre la separación.

Si bien a lo largo del año se vinculó a Nicki Nicole con otros famosos e incluso futbolistas, hoy la cantante continúa disfrutando de su vida de soltera.

2. Pampita y Roberto García Moritán

Este año, la farándula argentina también se enfocó la ruptura de otra pareja famosa. Luego de una serie de rumores de crisis, se confirmó la noticia: Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán se separaron.

El primero que dio a conocer su situación sentimental fue García Moritán. A través de su perfil oficial en Instagram, el ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que hacía "un tiempo" estaba distanciado de su mujer. "Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto", pidió Moritán, en una publicación en la que cerró los comentarios.



Las especulaciones de los motivos fueron varias, desde infidelidad a cuestiones de dinero, pero ninguno confirmó públicamente la causa. La imagen de un flete llevándose las cosas de quien fuera conocido popularmente como "el marido de Pampita" generó una ola de memes en redes. Pocos meses después, la modelo presentó a su nueva pareja: Martin Pepa, el polista argentino.

A su vez, Ardohain visitó el living de Susana Giménez y dio detalles de su separación, en una conversación plagada de tensiones visibles. A su vez, Garcia Moritán se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y protagonizó uno de los cruces más tensos del año.

3. La muerte de Liam Payne

En octubre de este 2024, una muerte sacudió al mundo y especialmente a la Argentina. El cantante británico Liam Payne, ex miembro de la popular boyband One Direction, murió tras caer del balcón de un hotel ubicado en Palermo.

Luego de la tragedia, surgieron diversas especulaciones y rumores sobre la causa de los hechos.

Actualmente la investigación sobre la muerte de Payne sigue en curso. Hasta el momento hay tres implicados en el caso. Ezequiel P., empleado del hotel, Rogelio N., un amigo de Payne y encargado de sus finanzas, y Braian P., señalado como dealer, están imputados por el suministro de estupefacientes y por la muerte del cantante, aunque ninguno ha sido detenido hasta el momento, ya que se presentaron voluntariamente ante las autoridades.

el dia03.jpeg Ofrendas florales al cantante Liam Payne en un homenaje en West Park, su ciudad natal de Wolverhampton, Inglaterra, el miércoles 20 de noviembre de 2024. (Jacob King/PA vía AP)

4. Wanda Gate parte 2

Una figura que dio de qué hablar este año fue Wanda Nara. La presentadora de "Bake Off Famosos" y "Love is Blind" tuvo una escandalosa separación de Mauro Icardi, que incluyó denuncias por violencia, filtración de chats privados y momentos registrados en redes sociales.

Además, al poco tiempo confirmó su romance con el cantante de RKT L-Gante. Junto a él, la empresaria protagonizó uno de los momentos más virales en redes sociales: la pareja se encontró en el mismo restaurante con Mauro Icardi y la China Suárez.

Tiempo después, Wanda visitó el programa de Susana Giménez, donde contó todos los detalles sobre su ruptura y el famoso encuentro en Gardiner.

5. Luzu versus Olga

El 2024 terminó con una guerra inesperada en el mundo de los canales de streaming, protagonizada por Luzu TV y Olga, los dos más grandes del país.

En las últimas semanas, conductores clave de Luzu TV —como Nacho Elizalde y Marti Benza— decidieron renunciar para unirse a Olga, ya que recibieron ofertas económicas más atractivas. Estos movimientos desataron una serie de especulaciones, acusaciones de traiciones y comentarios cruzados entre los involucrados.

Migue Granados, conductor de "Soñé que Volaba" y líder de Olga, rompió el silencio para defender la libertad de cada persona de tomar sus decisiones profesionales, mientras que Nico Ochiatto, líder de Luzu TV, respondió duramente en entrevistas, asegurando que el canal no tiene los recursos de Olga.