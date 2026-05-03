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El joven ahogado en la pileta de un club de zona oeste estaba practicando buceo

Tenía 25 años y pertenecía a una escuela de la ciudad. El club y el natatorio estarán cerrados hasta el martes en señal de duelo

3 de mayo 2026 · 13:24hs
La pileta del club Casieg

La pileta del club Casieg, donde el sábado falleció un joven que practicaba buceo.
El club Casieg

El club Casieg, de zona oeste, permanecerá cerrado en señal de duelo.

El joven de 25 años que falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste estaba practicando ejercicios de buceo. La víctima era alumno de una escuela de buceo recreativo con larga trayectoria en la ciudad.

Así lo confirmaron este domingo autoridades del club Intercambio Carriego, ubicado en Eva Perón al 4700, donde el sábado por la tarde murió el joven. "Cuando se produjo este accidente, el joven estaba practicando ejercicios relacionados con el buceo", señaló German Furgat, referente del club de zona oeste.

Furgat apuntó que el club tiene un convenio con la escuela de buceo para el uso del natatorio fuera del horario de las prácticas de natación, los sábados después del mediodía. "Nunca nos había pasado algo así, es una escuela con trayectoria", apuntó.

El club permanecerá cerrado hasta el martes en señal de duelo.

De acuerdo al parte policial, el trágico hecho se produjo el sábado pasado, cerca de las 16.10. A esa hora, la central del 911 recibió un llamado que alertaba sobre una persona ahogada en el lugar.

Al arribar al club, el personal policial constató la presencia de una unidad del Sies, cuyos profesionales indicaron que, luego de varios intentos de reanimación, el joven fue declarado fallecido.

La víctima fue identificada como Ramiro Cabazza, de 25 años. En el caso interviene la fiscal de Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación.

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